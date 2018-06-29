Özersay’dan genç Türk diplomatlarına brifing

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nda kısa süre önce göreve başlayan genç diplomatlarla bir araya gelerek kendilerine Kıbrıs müzakereleri ve genel anlamda KKTC Dışişleri Bakanlığı hakkında brifing verdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, TC Dışişleri Bakanlığı bünyesinde esasen aday meslek memurlarının eğitiminden sorumlu olan Diplomasi Akademisi Genel

Müdürlüğünde eğitim görmekte olan genç hariciyeciler, Kıbrıs sorunu ve KKTC hakkında bilgi almak ve konuları yerinde görmek üzere KKTC’yi ziyaret ediyor.

50 kişiden oluşan dışişleri meslek memurlarına Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Genel Müdürü Elçi Burcu Çevik başkanlık ediyor.

Ziyaretleri sırasında genç diplomatlar KKTC Dışişleri Bakanlığı’nda kısa süre önce görev yapmaya başlayan yeni meslek memurlarıyla da bir araya geldi.

