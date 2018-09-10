Özersay’a öfke!

"Ne kadar sıkıntı yaratırsam o kadar koparırım dönemi bitti..." diyen Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’a çiftçi ve hayvancı kesiminden tepki yağıyor.

KIBRIS MANŞET’i arayan çok sayıda üretici Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın bu açıklamalarıyla üreten kesimi aşağıladığını kendilerini hırsız yerine koyduğunu böyle bir görüşün asla kabul edilemeyeceğini söylediler.

Özersay’ın Toparlanıyoruz Hareketi ve muhalefetteyken başka, iktidara oturunca çok başka şeyler söylemeye başladığını ifade eden üreticiler bu zihniyetlerle Kıbrıs Türkünün hiçbir sorununun çözülemeyeceğini, kendi insanını kötüleyen siyasetçilerin belli ki bu ülkeye verecek bir şeyleri kalmadığını belirttiler.

Kudret Özersay ve partisinin iktidara büyük vaatlerle geldiğini sözlerine ekleyen üreticiler belli ki bu hükümetin sorunlar karşısında çözüm üretecek hiçbir argümanlarının kalmadığını bu nedenle de milletin efendisi olan üretici kesimine suç yüklemeye çalıştığını kaydettiler.

‘Bizim derdimiz hükümette kalma derdi değildir’ diyen Özersay’ı istifaya davet eden okurlar belli ki tek dertlerinin hükümette kalmak olduğunu iddia ederek istifanın da bir erdem olduğunu ülkeyi yönetmekten aciz, ülke sorunlarına aciz kalanların koltuğu boşaltması gerektiğini vurguladılar.

Bu arada bugünkü eylemler sırasında bir grup hayvancının Özersay’ın aşağılayan sözleri nedeniyle Başbakan Yardımcılığı önünde de eylem yapacakları ve bakanlığa siyah çelenk koyacakları öğrenildi.

Olay nasıl yaşanmıştı;

Kıbrıs Postası TV’de Ulaş Barış’ın hazırlayıp sunduğu Gündem programına konuk olan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ülke gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Hayvan Üreticileri Birliği’nin yaptığı eylemde yaşanan gerginlikle ilgili düşüncelerini aktaran Özersay, her zaman umudun var olduğunu ve orta noktada buluşabileceğini söyledi. ‘Ne kadar sıkıntı yaratırsam o kadar koparırım’ döneminin bittiği vurgulayan Özersay, “Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelere baktığınızda bir yerden para koparayım mantığının yürümediğinin farkındayız” dedi.

“BU HÜKÜMETİN DÜŞMESİ HAYVANCILARIN TALEPLERİNİ YERİNE GETİRECEK Mİ?”

Hükümetin istifa etmesi yönünde yapılan eleştiriler ile ilgili “bu hükümetin düşmesi hayvancıların bugün olduğu talepleri yerine getirir mi? Sorunlarını çözer mi?” sorusunu soran Özersay, Tarım Bakanı Erkut Şahali’nin geçtiğimiz günlerde ‘Benim istifam doların düşmesine neden olsaydı zaten istifa ederdim’ açıklamasının çok doğru olduğunu belirtti.

“Bu hükümet istifa ettiğinde diğer hükümet ne yapacak? Dövizi tutup aşağı mı çekecek? Faizleri sabitleyecek mi? Böyle bir dünya yok” diyen Özersay sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim derdimiz hükümette kalma derdi değil. Göreve geldikten sonra %80 dövizde artış oldu. Kontrol dışında gerçekleşiyor bu. Bu krizin gerçek yansımaları bugün olduğunun daha fazlası ortaya çıkacak. Hükümet 23 maddelik önlem pakedi açıkladı da bitti gibi bir şey yok. Biz bazı adımlar attık. Farkındayız etkisinin az olduğunu. Bazı adımları revize ettik. Piyasayı daraltacağını biliyoruz ekonomik krizin ama canlandırmak için başka adımlar da atacağız.

Döviz kuru sabitlemesi üzerinde çok duruldu. Anayasaya bakıldı mı? Anayasada konut kiraları diye ibare var. Bu durumda bile bazı hukukçular anayasaya aykırı davrandığımızı söylüyor. Aldığımız tedbirler sadece 6 ay içindi. Çok ağır eleştirenler oldu. Türkiye’de ihracatı o kadar yüksek olan bir ülkede alınan kararlar ne kadar etkili olabiliyor? Dövizi ne kadar düşürebiliyor? Sadece Türkiye ekonomisi ile ilgili de değil bu kriz. Başka kararlar alarak yürümeye devam edeceğiz. Bu kriz hükümeti kendi iç uyumuyla ilgili zayıflatmadı kenetlenirdi… Önemli olan bunu orta ve uzun vadede krizi az zararla atlatacak politikalar üretebilmemizdir. Üretebileceğimize inanıyorum…

Annem ‘Nasıl bir talihsizdir sizin başınıza gelen’ dedi. Ama oturup ağlamayacağız bu yüzden.”