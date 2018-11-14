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Özersay: “yurtdışında Yaşayan Kıbrıslı Türklere Yönelik Başlattığımız Proje Çerçevesinde Gençlerin Kktc’yi Ziyaret Etmesini Destekliyoruz”

Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklere yönelik başlattıkları proje çerçevesinde Türk gençlerinin farklı aktiviteler bağlamında KKTC’yi ziyaret etmelerini desteklediklerini, desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Özersay: “yurtdışında Yaşayan Kıbrıslı Türklere Yönelik Başlattığımız Proje Çerçevesinde Gençlerin Kktc’yi Ziyaret Etmesini Destekliyoruz”

Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklere yönelik başlattıkları proje çerçevesinde Türk gençlerinin farklı aktiviteler bağlamında KKTC’yi ziyaret etmelerini desteklediklerini, desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:58
Özersay: “yurtdışında Yaşayan Kıbrıslı Türklere Yönelik Başlattığımız Proje Çerçevesinde Gençlerin Kktc’yi Ziyaret Etmesini Destekliyoruz”
Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklere yönelik başlattıkları proje çerçevesinde Türk gençlerinin farklı aktiviteler bağlamında KKTC’yi ziyaret etmelerini desteklediklerini, desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.
Özersay, Bakanlığının himayesinde gerçekleşecek “Cumhuriyet Kupası 2018” organizasyonunda karşılaşacak olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) U 21 Karması ile Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) U 21 Karması onuruna akşam yemeği verdi. 
Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Özersay yemekte yaptığı konuşmada, hükümet olarak yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklere yönelik başlatmış oldukları proje çerçevesinde Türk gençlerinin farklı aktiviteler bağlamında ülkeyi ziyaret etmelerini her açıdan desteklediklerini, bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.
Özersay, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin sosyal anlamda bir araya gelerek dayanışma ruhu içinde hareket etmelerine önemli ölçüde katkı koyan kurumlardan birisi olan LTTFF yetkililerini de bugüne değin yapmış oldukları çalışmalarla ilgili kutladı. 
Özersay, KKTC’nin 35. kuruluş yıldönümü bağlamında yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türk gençlerin ülkede bulunmasından memnuniyet duyduğunu, önümüzdeki dönemde de buna benzer etkinlikleri ellerinden geldiğince hükümet olarak destekleyeceklerini söyledi.
Özersay, konuşmasının sonunda federasyon yetkililerine plaket, LTTFF yetkilileri de Özersay’a forma takdim etti.
(RÇ/HA)  FOTOĞRAFLI

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