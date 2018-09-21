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Özersay, Tutuklu Mısırlı Balıkçıların Durumuna İlişkin Bilgi Aldı

Lefkoşa, 21 Eylül 18 : Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC karasularında izinsiz balık avlarken yakalanan ve tutuklanan 5 Mısırlı balıkçıyle ilgili bilgi aldı.  Akşam saatlerinde Girne Polis Müdürlüğü\'ne giden Özersay, Arapça tercüman aracılığıyle Mısırlı balıkçılarıla konuştu ve yetkillerden bilgi aldı. 

Özersay, Tutuklu Mısırlı Balıkçıların Durumuna İlişkin Bilgi Aldı

Lefkoşa, 21 Eylül 18 : Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC karasularında izinsiz balık avlarken yakalanan ve tutuklanan 5 Mısırlı balıkçıyle ilgili bilgi aldı.  Akşam saatlerinde Girne Polis Müdürlüğü\'ne giden Özersay, Arapça tercüman aracılığıyle Mısırlı balıkçılarıla konuştu ve yetkillerden bilgi aldı. 

21 Eylül 2018 Cuma 20:35
Özersay, Tutuklu Mısırlı Balıkçıların Durumuna İlişkin Bilgi Aldı

Lefkoşa, 21 Eylül 18 : Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC karasularında izinsiz balık avlarken yakalanan ve tutuklanan 5 Mısırlı balıkçıyle ilgili bilgi aldı.  Akşam saatlerinde Girne Polis Müdürlüğü\'ne giden Özersay, Arapça tercüman aracılığıyle Mısırlı balıkçılarıla konuştu ve yetkillerden bilgi aldı. 

 

Kudret Özersay akşam saatlerinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Mısır vatandaşı olan ve toplamda beş kişi olan bu şahıslarla Arapça bilen bir tercüman aracılığıyla sohbet ettim. Polisimizin kendilerine gayet iyi davrandığını ve temel ihtiyaçlarının olması gerektiği karşılanmış olduğunu bizzat gözlemledim. Yarın sabah mahkemeye çıkarılacaklar ve yasalarımız çerçevesinde mahkeme haklarında karar verecek. Gemi ise şu anda Girne limanına çekilmiş durumdadır." ifadesini kullandı. 

"Kıbrıs Rum basınında yer alan haberlerde hatalı ve birbiriyle çelişen çok sayıda husus gördüğüm için bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum" diyen Özersay,  gemide bulunan ve şu anda Polis müdürlüğünde tutulan Mısırlıların isimlerinin de aşağıdaki gibi olduğunu kaydetti.

1- Ahmed Farag Taha Elzahed, 
2- Sameh Sobheye Ali Moharam, 
3- Abdelraouf El Dayed Abdelrahman, 
4- Abdou İbrahim Eid İbrahim Elgendy, 
5- Amr Mahmoud Abdou Mohamed


Koruçam Burnunun 7.5 deniz mili açığında, Yunanistan bandralı bir gemiyle KKTC karasularına izinsiz giren  Mısır uyruklu 5 şahıs tutuklanmış, gemi Girne Limanı\'na çekilmşti.


(FG)

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