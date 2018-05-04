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Özersay, İit Dışişleri Bakanları Toplantısı’na Katılacak

Lefkoşa, 4 Mayıs 18 (.): Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bangladeş’in başkenti Dakka’da 5-6 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı 45. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı’na katılmak üzere adadan ayrıldı.

Özersay, İit Dışişleri Bakanları Toplantısı’na Katılacak

Lefkoşa, 4 Mayıs 18 (.): Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bangladeş’in başkenti Dakka’da 5-6 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı 45. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı’na katılmak üzere adadan ayrıldı.

04 Mayıs 2018 Cuma 15:52
Özersay, İit Dışişleri Bakanları Toplantısı’na Katılacak

Lefkoşa, 4 Mayıs 18 (.): Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bangladeş’in başkenti Dakka’da 5-6 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı 45. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı’na katılmak üzere adadan ayrıldı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC’nin “Kıbrıs Türk Devleti” adı altında gözlemci olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı’nın bu yılki Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı “Sürdürülebilir Barış, Dayanışma ve Kalkınma” teması altında düzenleniyor.

Bakan Özersay, Konsey Toplantısı’nda bir konuşma yapacak, ayrıca bazı üye ülkelerin Dışişleri Bakanları ve delegasyon başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

KKTC’ye pazartesi günü dönecek Ozersay’a Dışişleri Dairesi Genel Müdürü Kemal Köprülü, İslam İşbirliği Teşkilatı’yla İlişkiler Müdürü Gülfem Veziroğlu Sevgili ve İkinci Sekreter Hasan Varoğlu eşlik ediyor.

(GÖZ/GUR) FOTOĞRAFLI

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