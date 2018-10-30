Özersay’dan Endonezya Dışişleri Bakanı’na Taziye Mesajı

Lefkoşa, 30 Ekim 18 (.): Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, uçak kazası nedeniyle Endonezya Dışişleri Bakanı’na taziye mesajı gönderdi.

Özersay, Endonezya’da meydana gelen trajik uçak kazasına ilişkin Endonezya Dışişleri Bakanı’na taziye mesajı gönderdi.

Bakan Özersay gönderdiği mesajında “Endonezya’da meydana gelen trajik uçak kazasını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Hükümetimiz adına yaşamını yitirenlerin yaslı ailelerine ve kardeş Endonezya hükümeti ve halkına en içten üzüntülerimi ve derin taziyelerimi iletirim” ifadelerini kullandı.

(GÜL)