Özersay Ankara’da Türkiye Savunma Bakanı Akar’la Da Görüşecek

Lefkoşa, 4 Eylül 18 : Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la görüşecek.

Saat 15.00’te planlanan görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik ve savunma işbirliğinin ileriye taşınması ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Bakan Özersay adadan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz Bölgesinde değişen güç dengelerine vurgu yapmıştı. Özersay ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla başbaşa görüşmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında da bölgesel güvenlik ve savunma konularının altını çizmişti.

(FG/HÖ)



