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Özersay Ankara’da… Özersay: “daha İstikrarlı Bir Geleceğe Daha Güvenle Bakmak İstiyoruz”

ÖZERSAY, TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNU BİLGİLENDİRDİ

Özersay Ankara’da… Özersay: “daha İstikrarlı Bir Geleceğe Daha Güvenle Bakmak İstiyoruz”

ÖZERSAY, TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNU BİLGİLENDİRDİ

17 Ekim 2018 Çarşamba 12:03
Özersay Ankara’da… Özersay: “daha İstikrarlı Bir Geleceğe Daha Güvenle Bakmak İstiyoruz”

ÖZERSAY, TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNU BİLGİLENDİRDİ

Lefkoşa, 17 Ekim 18 (.): Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TC ve KKTC arasındaki ilişkilerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ciddi bir müttefik ilişkisi olarak devam edeceğini ve stratejik ortak olarak gördükleri Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, dış politikanın şekillendirileceğini söyledi.

Bakan Özersay, “KKTC ve Bölgesel Gelişmeler”  hakkında TBMM Dışişleri Komisyonu’nu bilgilendirdi.

Bakan Özersay’ın verdiği bilgiye göre, Komisyonu’nun basına açık bölümünde konuşan TBMM Dış İşleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Kıbrıs konusunda son günlerde gelişmeler yaşandığını ve BM Genel Sekreteri’nin raporunun yayınlandığına işaret etti.

Bozkır, Kıbrıs konusunda sıcağı sıcağına gelişmeleri Bakan Özersay’dan öğrenecek olmanın önemine işaret etti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, Türk halkının iradesini yansıtan TBMM\'de bulunmaktan onur duyduğunu belirtti.

Özersay  “Dışilişkiler Komisyonunda ilk toplantıda Kıbrıs meselesinin ele alınıyor olması bizim açımızdan da önemli bir husustur. Davetiniz için çok teşekkür ederim” dedi.

Önümüzdeki dönemde TBMM Dışişleri Komisyon üyelerinin çok farklı platformlarda yapacakları görüşmeler olacağına dikkati çeken Özersay, konuşmasında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkının dünyadan tecrit edilmiş  olan  hali, haksız şekilde izole edilmiş hali, maalesef bu platformların bir kısmında sesimizin duyulmasına engel teşkil ediyor. Bunun önüne geçilmesi ve bazı yerlerde de sizler aracılığıyla mesajlarımızın ulaşması düşüncelerimizin taleplerimizin ve hassasiyetlerimizin bilinmesi son derece önemli olacak. Bu bağlamda da bugün yapacağımız toplantı ve değerlendirmelerimiz önemli olacağını düşünüyorum. Biz KKTC olarak geleceğe güvenle bakmak istiyoruz bugüne kadar hep bir çözüm olması yönünde bir siyasi irade ortaya koyduk. Her zaman için barışçıl bir tutum ortaya koyduk. Önümüzdeki dönemde de yaratıcı bazı fikirlerle sıradanlaşan sürekli kendi kendini tekrar eden kısır döngülerin içerisine hapsolmak  istemiyoruz. Daha istikrarlı bir geleceğe daha güvenle bakmak istiyoruz.TC ve KKTC arasındaki ilişkilerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da  ciddi bir müttefik ilişkisi olarak devam etmesini ve stratejik ortağımız olarak gördüğümüz her zaman yanımızda olan TC ile birlikte dış politikamızı şekillendireceğimizi açık yüreklilikle bir kez daha vurgulamak isterim.”

(TUĞ/HÖ)

 

 

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