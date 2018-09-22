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Özersay Yarın New York’a Gidiyor

Özersay Yarın New York’a Gidiyor

22 Eylül 2018 Cumartesi 09:36
Özersay Yarın New York’a Gidiyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yarın Birleşmiş Milletler ve bazı uluslararası örgüt toplantılarına katılmak üzere New York’a gidiyor. 

Birleşmiş Milletlerin 73. Dönem Genel Kurul toplantıları kapsamında çeşitli devletlerin dışişleri bakanları ve Birleşmiş Milletler’in üst düzey yetkilileriyle görüşmelerde bulunacak olan Özersay, KKTC’nin gözlemci üye olduğu bazı uluslararası örgütlerin toplantılarına da katılarak konuşma yapacak. 

Birleşmiş Mİlletler Genel Kurulu kapsamında düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı ile İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantılarında Dışişleri Bakanı olarak KKTC'yi temsil edecek Özersay, her iki toplantıda da birer konuşma yapacak. 

Bakan Özersay, ziyareti kapsamında çeşitli uluslararası basın ve yayın kuruluşlarına da gerek doğu Akdeniz bölgesinde son dönemde yaşanan enerji ve güvenlik konularında, gerekse Kıbrıs sorunu ile ilgili mülakatlar verecek.

Özersay’a New York’ta yapacağı temaslar sırasında Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar eşlik edecek

Son Güncelleme: 22.09.2018 12:41
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