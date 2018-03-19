BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZERSAY TÜRKİYE’YE RESMİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİYOR

ÖZERSAY, ÇAVUŞOĞLU İLE BİR ARAYA GELECEK

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yarın Türkiye Cumhuriyeti’ne resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Özersay, ziyaret çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek.

Ziyarette Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik hususlar ve Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ele alınacak.

Ankara ziyaretinde Dışişleri Bakanı Özersay’a, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürü Güneş Onar, Siyasi İşler Müdürü Gizem Alpman ile 1. Sekreter Sonat Altuğ eşlik edecek.

Başbakan Tufan Erhürman ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay geçtiğimiz hafta Ankara’ya resmi ziyarette bulunmuş ancak Almanya’da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştirilememişti.