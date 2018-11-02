Özersay, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri ile görüştü

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği görevine atanan Ali Murat Başçeri ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Başçeri, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği görevine atanması vesilesiyle Bakan Özersay’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri’ye ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Yeni Büyükleçiyle çeşitli vesilelerle önceden verimli ve uyumlu çalışmalarda bulunduklarını ifade eden Bakan Özersay, yeni dönemde iki ülke arasında mevcut iyi ilişkileri daha ileriye götürüleceğine inanç belirterek, Başçeri’yi yeni üstlendiği görevinden dolayı kutladı ve başarı dileklerini iletti.

Görüşmede, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar ile Özel Kalem Müdürü Sonat Altuğ da hazır bulundu.