Özersay: “Tüketici Kredilerinde Esnek Faizi Kaldıracağız”

“HARCAMA ALIŞKANLIKLARIMIZI GÖZDEN GEÇİRMELİYİZ”

HALKIN PARTİSİ KÖY ZİYARETLERİNE SERDARLI’YLA DEVAM ETTİ

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay tüketici kredilerinde esnek faizi kaldıracaklarını belirtti.

HP’den yapılan açıklamaya göre köy ve bölge ziyaretleri kapsamında ziyaret ettiği Serdarlı’da konuşan Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Eminim böyle bir ekonomik kriz döneminde kimse hükümet olmayı istemezdi.Ama altına girdiğimiz sorumluluktan ötürü şikayet etmiyoruz. Sadece muhalefetteyken değil hükümet olduğumuzda da bugün olduğu gibi halkın içinde olacağız” dedi.

Özersay konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz bu ülkeyi seviyoruz, farklı zamanlarda Yunanistan’da, Güney Kıbrıs’ta, İtalya’da, İspanya’da ve Türkiye’de yaşanan ekonomik krizlerin nasıl üstesinden gelindiyse, bizde de gelinecek. Bugüne değin aldığımız tedbirler yeterlidir demiyorum ama bu türden ekonomik sıkıntıların aşılması sadece hükümetin alacağı tedbirlerle mümkün olmaz. Hepimiz harcama alışkanlıklarımızı gözden geçirmeliyiz. Bir durgunluk dönemi ertesinde ekonomimiz yeniden toparlanmaya başlayacaktır, sabırlı olalım, bu sıkıntılı günleri birlikte geride bırakacağız ” ifadelerini kullandı.

“TÜKETİCİ KREDİLERİNDE ESNEK FAİZİ KALDIRACAĞIZ”

HP Genel Başkanı Özersay, kredi faizlerinin bankalar tarafından tek taraflı olarak artırılması konusundaki bir soruya verdiği cevapta, “Türkiye’de olduğu gibi biz de bankalardan alınan tüketici kredilerinde esnek, değişken faiz uygulamasına son vereceğiz” dedi.

Geçmişte böyle bir düzenleme olmadığı için alınan tüketici kredilerinde bankalar sonradan faiz oranını yükselttiğinde ilgili borcun ödenemez hale geldiğine işaret eden Özersay şunları kaydetti:

“Yani bir nevi oyun oynanırken kurallar değişiyor. Bu tabi ki borçlanan kişinin de attığı imzayla oluyor ancak tüketicileri koruma yasaları tam da bunun için vardır ve olmalıdır. O nedenle biz de ilgili yasamızda bir değişiklik öngörüyoruz. Merkez Bankası ile Ekonomi Bakanlığı istişare halinde bir taslak çalışma yaptılar, bir süre sonra bu yasa değişikliği yürürlüğe girdiğinde artık bizde de tüketici kredisini aldığınız tarihteki faiz ne kadarsa, borç ödeninceye değin o fazi oranı geçerli olmayı sürdürecek. Kuşkusuz burada asıl sıkıntı bugüne değin alınmış olan kredilere bu kuralın geriye doğru uygulanmasının çok da kolay olamayacak olmasıdır. Yani öngördüğümüz değişiklik esasen bundan sonra alınacak olan tüketici kredilerinin faizleriyle ilgili olacak. Bunun ötesinde şu anda var olan kredilerin faizlerinin sabitlenmesi konusunda bir şey yapabilir miyiz, onu uzman olan arkadaşlarımız değerlendirecekler”

“HALKIN İÇİNDE, HALKI DİKKATE ALARAK YÜRÜYECEĞİZ”

Sadece muhalefetteyken ve seçim zamanlarında değil tam da bu zor zamanlarda hükümette sorumluluk üstlenmişken halkın arasında olmanın önemine dikkat çeken Özersay “biz Halkın Partisi olarak halkın içinde ve halkın söylediklerini dikkate alarak yolumuzu yürüyeceğiz, kuruluşta ortaya koyduğumuz bu yaklaşımı önemsiyoruz” dedi.

Halkın Partisi’nin Serdarlı ziyareti sırasında parti başkanı Özersay’a HP milletvekilleri Gülşah Sanver Manavoğlu, Hasan Büyükoğlu, Mesut Genç, Gazimağusa İlçe Başkanı Özgür Vehit ve ilçe yönetimi, HP Genel Sekreteri Yenal Senin, HP üye ve gönüllüleri de eşlik etti.

Ziyaret sırasında vatandaşlardan gelen çok sayıda soru yanıtlanırken, talep ve eleştiriler de parti yetkilileri tarafından not edildi.