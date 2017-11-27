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27 Kasım 2017 Pazartesi 10:37

Özersay: Tek başına iktidar olmalıyız

Özersay: Tek başına iktidar olmalıyız
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Özersay: Tek başına iktidar olmalıyız

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, ille de hükümete gelme gibi bir noktada olmadıklarını ifade ederek tek başına iktidara gelememeleri durumunda koalisyona girme düşünceleri olmadığını yineledi

TEK BAŞINA İKTİDAR OLMALIYIZ: Özersay, “Koalisyon kurmam” gibi bir açıklamalarının bugün de geçerli olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: Eski siyaset anlayışıyla kol kola girmektense, hükümette olmamayı tercih ederim. Halkın Partisi tek başına iktidara gelerek bu yapıyı değiştirmek zorundadır ve bunu başaracağız. Koalisyon öngörümüz yoktur. Koalisyona girme düşüncemiz de yoktur 

BİR ÇEŞİT REFERANDUM: Özersay: Aslında halk olarak bir yol ayrımında duruyoruz: Durduğumuz kavşakta önümüzde iki yol var ve birini seçmemiz lazım. Birisi bizi karanlığa, diğeriyse aydınlığa götürecek. İşte 7 Ocak Halkın bu iki yoldan hangisinden yürüyeceğine karar vereceği bir çeşit referandum olacak 

KAVGA YOK BİRLİK VAR: Özersay Halkın Partisi içerisinde tartışmalar yaşandığı ile ilgili haberleri de cevapladı: Belki birileri bunu duyduğuna üzülecek ama Halkın Partisi sapasağlam ayaktadır, çok güçlü şekilde geliyoruz. İlçe Başkanlarımızla aramız gayet iyi ve herhangi bir kavga yaşamadık

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