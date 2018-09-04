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Özersay, TC Milli Savunma Bakanı Akar'la Görüştü

Özersay, TC Milli Savunma Bakanı Akar'la Görüştü

04 Eylül 2018 Salı 15:35
Özersay, TC Milli Savunma Bakanı Akar'la Görüştü

ÖZERSAY’IN ANKARA’DAKİ TEMASLARI SÜRÜYOR ÖZERSAY’IN ANKARA’DAKİ TEMASLARI SÜRÜYOR

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ankara'da TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştü. Özersay, Akar ile yaklaşık bir saate süren bir görüşme yaptı. 

Görüşmenin ardından BRT muhabirinin sorularını yanıtlayan Özersay, son derece yararlı bir görüşme gerçekleştirdiği Akar ile savunma ve askeri işbirliği konularını, Doğu Akdeniz bölgesindeki değişen güç ilişkileri çerçevesinde, ele alma fırsatı bulduklarını söyledi. Özersay, “Değişen şartlar çerçevesinde stratejik ortağımız garantör Türkiye Cumhuriyeti ile her alanda olduğu gibi savunma konularında da dayanışma halinde olacağız” dedi.

Kudret Özersay, dünya politikasında ve içinde bulunulan coğrafyada farklı aktörler arasındaki ilişkilerin sürekli nitelik değiştirdiğine işaret ederek, “Kuşkusuz biz de Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’nin müşterek hak ve menfaatlerinin en iyi şekilde korunması maksadıyla bu gelişmeleri dikkate alarak hareket edeceğiz. Bu açıdan bugün Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanı Sayın Akar ile gerçekleştirmiş olduğumuz görüşme son derece önemliydi” ifadelerini kullandı.

 

Son Güncelleme: 04.09.2018 20:07
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