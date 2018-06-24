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Özersay, Tak’a Seçim Sonuçlarıyla İlgili Değerlendirme Yaptı!

ÖZERSAY: “HP OY ORANINI PEK ÇOK YERDE KORUDU, BAZI YERLERDE DE ARTIRDI”

Özersay, Tak’a Seçim Sonuçlarıyla İlgili Değerlendirme Yaptı!

ÖZERSAY: “HP OY ORANINI PEK ÇOK YERDE KORUDU, BAZI YERLERDE DE ARTIRDI”

24 Haziran 2018 Pazar 19:28
Özersay, Tak’a Seçim Sonuçlarıyla İlgili Değerlendirme Yaptı!

ÖZERSAY: “HP OY ORANINI PEK ÇOK YERDE KORUDU, BAZI YERLERDE DE ARTIRDI”
 

“HP BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİNE ADAY GÖSTERDİĞİ PEK ÇOK BELEDİYEDE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ÇIKARACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR”
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, HP’nin; 7 Ocak’ta yapılan genel seçimlerdeki oy oranını bugün yapılan yerel seçimlerde pek çok yerde koruduğunu, bazı yerlerde de artırdığını kaydetti.
Özersay Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirme yaptı.
Genel seçimlerdekine oranla Lefke, Dipkarpaz, Paşaköy ve Beyarmudu’nda oy oranını artırdıklarını rahatlıkla söyleyebileceklerini dile getiren Özersay, Alsancak, Yeniboğaziçi, Tatlısı, Akdoğan ve Değirmenlik’te ise destek verdikleri başkan adaylarının belediye başkanlığını kazanmasının sevindirici olduğunu ifade etti.
Seçimin genelinde az sayıda belediye başkanının değiştiğini, belediye başkanlarının büyük oranda aynı kaldığını dile getiren Özersay, daha fazla belediye meclis üyelerinde değişiklik olacak gibi göründüğünü belirtti.

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HP’nin belediye meclis üyeliğine aday gösterdiği pek çok belediyede belediye meclis üyesi çıkaracak gibi göründüğünü kaydeden Kudret Özersay, çıkaracakları belediye meclis üyelerinin sayısının ve kimler olacağının yarın belli olacağını dile getirdi.
Seçim sürecinde belediye meclis üyeliğinin önemine vurgu yaptıklarını dile getiren Özersay, belediye meclis üyelerinin denetleyecek, hesap soracak ve doğru kararlar alınmasını sağlayacak kişiler olduğunu söyledi. Özersay, HP’den meclis üyeliğine seçilen kişilerin, aktif denetim ve katılım görevini yerine getireceğini de ifade etti.
Ana muhalefet partisi UBP’nin bazı belediye başkanlıklarını kaybettiğinin dikkat çekici olduğunu kaydeden Özersay, nüfus olarak büyük olan Vadili ve Lapta’nın da bunlar arasında olduğunu belirtti.
Özersay ilerleyen günlerde bu hususlarla ilgili değerlendirme yapıp kamuoyuyla paylaşacaklarını da kaydetti.

 

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Son Güncelleme: 24.06.2018 22:46
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