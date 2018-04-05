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ÖZERSAY: “SORUMLULAR KISA SÜREDE TESPİT EDİLECEK”

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay, bugün bulunan cesedin Kayıp Rum Soomos Apostolidis’e ait olduğuna dair ciddi buldular olduğuna dikkat çekti ve olayın faillerinin kısa sürede tespit edileceğine dair ciddi bulgular olduğunu bildirdi.

ÖZERSAY: “SORUMLULAR KISA SÜREDE TESPİT EDİLECEK”

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay, bugün bulunan cesedin Kayıp Rum Soomos Apostolidis’e ait olduğuna dair ciddi buldular olduğuna dikkat çekti ve olayın faillerinin kısa sürede tespit edileceğine dair ciddi bulgular olduğunu bildirdi.

05 Nisan 2018 Perşembe 23:12
ÖZERSAY: “SORUMLULAR KISA SÜREDE TESPİT EDİLECEK”
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KAYIP RUM’UN CESEDİNİN BULUNMASI… ÖZERSAY: “SORUMLULAR KISA SÜREDE TESPİT EDİLECEK”

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay, bugün bulunan cesedin Kayıp Rum Soomos Apostolidis’e ait olduğuna dair ciddi buldular olduğuna dikkat çekti ve olayın faillerinin kısa sürede tespit edileceğine dair ciddi bulgular olduğunu bildirdi.

Özersay, olayın siyasi değil, adli bir vaka olduğuna da vurgu yaptı.

Özersay, bu gece yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“28 Mart tarihinde KKTC’ye Bostancı sınır kapısından girdiği bilinen ve ertesinde kendisinden haber alınamayan Kıbrıslı Rum Solomos Apostolidis’e ait olduğu konusunda çok ciddi emareler olan bir ceset bu akşam üzeri Polis Teşkilatımız tarafından bulunmuştur.

Bahse konu şahsın kaybolduğuna dair haberin gelmesinden hemen sonra Hükümet olarak konuyu yakından takip ettik. 

Polis Genel Müdürlüğümüz bahse konu Kıbrıslı Rum’un ailesi ile sürecin en başından itibaren sürekli istişare halinde olmuş ve aileyi bilgilendirmiştir. Aynı şekilde Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi kanalıyla Kıbrıs Rum tarafındaki yetkililere de sürekli olarak bilgi iletilmiştir. Polis Genel Müdürümüz ile az önce konuşarak konuya dair son bilgileri de aldıktan sonra şunu söyleyebilirim: Eldeki bulgular bu olayın sorumlu yahut sorumlularının kısa süre içerisinde tespit edilmesini mümkün kılacak niteliktedir. Yakında sorumluların tespiti ve cezalandırılması konusunda somut sonuç alınabileceği anlaşılmaktadır. 

Şu ana değin Polisimizin elde ettiği bilgiler bunun siyasi değil adli bir olay olduğunu göstermektedir. Öte yandan mahiyeti ne isterse olsun konuya ilişkin olarak kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğimizi vurgulamak isterim. Yaşamını yitiren şahsın ailesine başsağlığı diliyoruz.”

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