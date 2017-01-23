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23 Ocak 2017 Pazartesi 12:03

Özersay sert çıktı! BAKAN olarak göreviniz nedir?

Özersay sert çıktı! BAKAN olarak göreviniz nedir?
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Özersay sert çıktı! BAKAN olarak göreviniz nedir?


Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Çalışma ve Sağlık Bakanlarının yaptığı açıklamaları eleştirdi. Özersay “Hukuk kurallarını uygulamayacak, uygulanmasını denetlemeyecekseniz bakan olarak göreviniz nedir?” diye sordu

İŞTE O AÇIKLAMA

Bir Bakan diyor ki: “Denetleme olsa ülkedeki tüm inşaatlar durur!” İş sağlığı ve güvenliği açısından “CİDDİ BİR DENETİM” yapılırsa diyor sayın Bakan, “ülkedeki tüm inşaatları yarın itibari ile durdurmamız gerekir.” Yani “denetleme yükümlülüğüm var ama bunu yerine getirmem ve bunu bilerek ve isteyerek yerine getirmem” diyor.  Bir diğer Bakan diyor ki: ”Sağlıkta ikinci iş YASAĞINI uygularsam KAOS çıkar!”. Yani “bu kural var ama uygulamam ve bunu bilerek ve isteyerek uygulamam” diyor. Hukuk kurallarını uygulamayacak, uygulanmasını denetlemeyecekseniz BAKAN olarak göreviniz nedir?  BAKMAK mı? “Hatır-Gönül Devleti” değil, “Hukuk Devleti” istiyoruz, hem de hemen. Ama merak etmeyin, sizden istemiyoruz


KAYNAK: HAVADİS KIBRIS



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