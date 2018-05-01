Özersay: “Özel sektör çalışanlarının haklarıyla ilgili tüm kuralları uygulamak görevimizdir...“

“ADIM ADIM HAYATA GEÇİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

ÖZERSAY, İŞÇİ VE EMEKÇİNİN BAYRAMINI KUTLADI

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, özer sektör çalışanlarının haklarıyla ilgili tüm kuralları uygulamanın görevleri olduğunu ve bunu adım adım hayata geçirmek için çalışacaklarını vurguladı.

Özersay, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

“Çalışma yaşamıma 26 yıl önce Kooperatif süt fabrikasında işçi olarak başladım, tabii ondan önceki dülger çıraklığımı, fotoğrafçı çıraklığımı, para karşılığı bahçe temizliği ve kamyonlardan tuğla ve benzeri yük indirme işlerini saymazsak. O yıllarda emekçilere verilen değeri düşününce bugün ülkemizde bu konuda yürümemiz gereken uzun bir yol olduğunu görüyorum.

Özel sektör çalışanlarının yatırımlarının yapılmasından, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesindeki haklarına ve kimsenin çalışma saatleri açısından yasal sınırlar dışında çalıştırılmamasına varıncaya kadar tüm bu kuralları uygulamak hükümet olarak bizim görevimizdir. Üç aylık bir hükümetiz, bunları adım adım hayata geçirmek için elimizden geleni yapacağız.

İşçinin, emekçinin 1 Mayıs Bayramı'nı kutluyorum.”