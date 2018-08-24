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Özersay: “Özel Sektör Çalışanları İçin İlave Tedbirler Düşünüyoruz”

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÖZERSAY GÜZELYURT VE GİRNE’DE ZİYARETLER YAPTI

Özersay: “Özel Sektör Çalışanları İçin İlave Tedbirler Düşünüyoruz”

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÖZERSAY GÜZELYURT VE GİRNE’DE ZİYARETLER YAPTI

24 Ağustos 2018 Cuma 13:40
Özersay: “Özel Sektör Çalışanları İçin İlave Tedbirler Düşünüyoruz”

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÖZERSAY GÜZELYURT VE GİRNE’DE ZİYARETLER YAPTI

 

“ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI İÇİN İLAVE TEDBİRLER DÜŞÜNÜYORUZ”

 

“ADIM ATARKEN HUKUKUN SINIRLARI İÇERİSİNDE HAREKET ETMEYE ÖZEN GÖSTERİYORUZ”

 

“ANAYASAMIZDA KONUT KİRALARI KONUSUNDA İDAREYE BAZI HALLERDE MÜDAHALE ETME YETKİSİ VERİLMİŞTİR”

 

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Halkın Partisi(HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, özel sektör çalışanlarının son ekonomik kriz sonucunda en fazla etkilenen kesim olduğunun farkında olduklarını belirterek, “Özel sektör çalışanları konusunda başka ilave tedbirler düşünüyoruz” dedi.

 

Adım atarken hukukun sınırları içerisinde hareket etmeye özen gösterdiklerine işaret eden Özersay, Anayasada konut kiraları konusunda idareye bazı hallerde müdahale etme yetkisi verildiğini de söyledi.

 

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Halkın Partisi(HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Girne Türk Mahallesi, Güzelyurt Narenciye Üreticileri Birliği, Bostancı kahvehanelerini ve Aydınköy Spor Kulübünü ziyaret etti.

 

Kudret Özersay, ziyaretlerinde hükümet tarafından alınan ekonomik tedbirler hakkında bilgi verdi, öneri ve sorunları dinledi.

 

Döviz borcu olanların vade yapılandırılması, dövizle kira ödeyenlere yönelik olarak alınan tedbirler, mal sahipleri için yaratılan vergi indirimi konusunda açıklamalar yapan Özersay, “Bu ekonomik krizin atlatılması kolay olmayacak ancak bugünü değil yarını düşünerek, uzun vadeli olacak şekilde kişisel menfaati değil, ülke yararını esas alarak kararlı adımlar atarak bu krizi atlatacağız” ifadelerini kullandı.

 

“ÖZEL SEKÖTR ÇALIŞANLARI İÇİN İLAVE TEDBİRLER DÜŞÜNÜYORUZ”

 

Özel sektör çalışanlarının son ekonomik kriz sonucunda en fazla etkilenen kesim olduğunun farkında olduklarını söyleyen Özersay “Bazı ürünlerde KDV indirimi ile özel sektörde çalışan dar gelirli vatandaşlarımıza yardımcı olmayı hedefledik. Ancak öyle görülüyor ki bazı kesimler bunu fırsat bilerek durumu vatandaşın aleyhine olacak şekilde istismar etmeye çalışıyorlar. Özel sektör çalışanları konusunda başka ilave tedbirler düşünüyoruz. Herkesin şunu bilmesini istiyorum: Biz imkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapmaya çalışacağız” dedi.

 

“ADIM ATARKEN HUKUKUN SINIRLARI İÇERİSİNDE HAREKET ETMEYE ÖZEN GÖSTERİYORUZ”

 

Kudret Özersay “Hukuk devletlerinde tedbirler, olağanüstü dönemlerde dahi keyfi alınmaz, yasalar çerçevesinde hareket etmek zorundayız. Neden konut kiralarında yapılan uygulama bankalardan dövizle borçlananlarla ilgili olarak yapılmıyor sorusunun yanıtı Anayasamızda gizlidir. Anayasamızda konut kiraları konusunda idareye bazı hallerde müdahale etme yetkisi verilmiştir. Biz adım atarken hukukun sınırları içerisinde hareket etmeye özen gösteriyoruz. Çünkü bu ülke geçmişte hukuksuzluklardan çok çekti. Aynı şeylerin yeniden yaşanmasını istemediğimiz için adımlarımızı dikkatlice atıyoruz. Acele etmeden, hatta bazen aldığımız kararları gözden geçirip değiştirerek kamu yararına olanı yapmaya çalışıyoruz” dedi.

 

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Son Güncelleme: 24.08.2018 16:50
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