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Özersay: “Ortaklık olacaksa seçenekler bellidir”

Özersay: “Ortaklık olacaksa seçenekler bellidir”

02 Aralık 2018 Pazar 13:21
Özersay: “Ortaklık olacaksa seçenekler bellidir”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs’ta bir ortaklık olacaksa seçeneklerin belli olduğunu vurguladı.
“Kıbrıs’ta müzakere edilerek bir ortaklık kuracaksak bu ya paylaşmaya dayalı federal bir ortaklık olur ya da paylaşmaya hazır değillerse işbirliğine dayalı bir ortaklık olur, yani federasyon dışında daha farklı zeminde bir ortaklık olur. Federal ortaklık kötü bir model olduğu için değil, bunun sosyolojik unsurları bu adada eksik olduğu için ciddi bir güçlük ile karşı karşıyayız” diyen Özersay, sonuç alınmayacağı önceden kestirilebilen bir müzakere sürecine girmek yerine müzakereyi başarılı kılacak bir zeminin oluşmasını sağlamak ya da var olan şartlara uygun bir zeminde müzakere etmenin en doğrusu yöntem olacağını belirtti.
Kıbrıs sorunu konusunda Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunan Özersay, “50 yıllık müzakeredeki başarısızlığın arkasında başka faktörler yanında özellikle bu yatmaktadır. Bu gerçeği görüp söylemek yetmez, cesaret gösterip buna uygun bir tutum geliştirmek de gerekir” dedi. Özersay şöyle devam etti:
“Özetle bir ortaklık kurulması yönünde yeni bir müzakere süreci olacaksa ve bunun başarılı olması isteniyorsa seçenekler bellidir. Ya Kıbrıs Rum tarafında yönetimi ve zenginliği paylaşmaya dönük bir değişim olacak ve bununla birlikte bir federasyon müzakeresi ucu açık olmayan bir şekilde yürütülecek. Veya federasyon dışında, yani yönetimi ve zenginliği bir ortaklık içerisinde paylaşmayı gerektirmeyen bir modeli, daha ziyade işbirliğine dayalı bir çözüm modeli için yine ucu açık olmayacak şekilde müzakere edilecek. Ben Rum tarafında paylaşmaya dönük bir değişim görmüyorum.
“Rum tarafının paylaşmayı reddeden zihniyeti değişmedikçe federal temelde müzakerede ısrarcı olmak bizi yine statükonun devamına ve yeni hayal kırıklıklarına taşıyacaktır. Hem ‘paylaşmaya hazır değiller’ deyip hem de ‘paylaşmaya dayanan federal çözüm’ müzakeresinde ısrar etmek şahsen bana kendi içinde tutarlı bir yaklaşım gibi gelmiyor.”
“BU ZİHNİYETLE MEVCUT PARAMETRELERDE MÜZAKERE BİZİ KISIR DÖNGÜYE SOKAR”
“Bu kadar yıllık müzakere deneyimim bana Rum tarafının paylaşmayı içine sindiremeyen zihniyeti değişmedikçe, paylaşmaya dayanan mevcut parametrelerde bir müzakerede ısrar etmenin, ucu açık olmayan bir müzakere olacak dahi olsa, sonuç getirmeyeceğini ve statükoyu daha da bir perçinleyeceğini söylüyor” ifadelerini kullanan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, şunları ifade etti:
“Federasyon paylaşmaya dayalı bir anlayışı, bir zihniyeti gerekli kılar. Eğer bu yoksa ve bunun olmadığını artık herkes kabul ediyorsa, buna rağmen yine de ‘federasyon temelinde müzakereye devam edelim’ demek statükoyu devamı demektir, kısır döngü ile halkın umutlarını yeniden bir hayal kırıklığına dönüştürmek riski içerir.”
Rum tarafında bu yönde bir anlayış yokken federasyon temelinde bir müzakereye girmenin statükonun devamına hizmet edeceğini vurgulayan Özersay, “Bu nedenle ‘ucu açık olmayacak zaten’ diyerek paylaşmaya dönük bir zihniyet değişimi olmaksızın müzakere sürecine dahil olmak kendi kendimizi tekrar anlamı taşıyacaktır” dedi ve şöyle devam etti:
“Sonuç alınmayacağı önceden kestirilebilen bir müzakere sürecine girmek yerine müzakereyi başarılı kılacak bir zeminin oluşmasını sağlamak ya da var olan şartlara uygun bir zeminde müzakere etmek en doğrusudur. Aksi halde sırf müzakere süreci olsun diye içerisine dahil olacağımız bir müzakere ile karşı karşıya kalırız ki bu aslında Doğu Akdeniz’de hidrokarbon konusunda da bizi zora sokacak olan bir yaklaşımdır.”
 

Son Güncelleme: 02.12.2018 16:48
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