Özersay: “Önümüzdeki yıl bakanlık merkez örgütünde yaklaşık yüzde 25,7 tasarrufa gidilecek”

KOMİTEDE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ ELE ALINIYOR



Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 99 milyon 841 bin 600 TL’lik Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçesini görüşüyor.

ÖZERSAY

Bu bölümde ilk sözü alan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay genel bütçe içinde bakanlık payının yüzde 1,3 olduğunu kaydetti.

Önümüzdeki yıl Bakanlık merkez örgütünde bu yıla oranla yaklaşık yüzde 25,7 tasarrufa gidileceğini dile getiren Özersay, geçen bütçe döneminde Bakanlığım bütçesine konulan 500 bin TL’lik “hane halkına yardım” kaleminden, söz verdiği üzere bu geçen sürede bir kuruş dahi harcama yapmadığını ve bahse konu kalemi aynen Maliye’ye iade ettiklerini, 2019 yılı bütçesinde de böyle bir kalemi talep etmediklerini kaydetti.

Özersay 2019 bütçesinde hane halkına yardım kaleminin kaldırıldığını belirtti.

Dışişleri Dairesi, Yurt Dışı Temsilcilikler ve Tanıtma Dairesiyle ilgili bütçede yüzdelik artışları olduğunu da belirten Özersay, bunun yeni alınan personel ve yolluk giderleri gibi giderlerin döviz üzerinden olmasından kaynaklandığını söyledi.

Makam araçları, cep telefonları ve izaz ikram harcamalarında tasarruf yapıldığını dile getiren Özersay, KKTC ve kurumlarının görünürlüğünü artırmak, dış politikada Kıbrıs sorunu dışındaki alanlarda adımlar atmak konusunda madde madde bazı açıklamalar yaptı.

Daha önce İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Örgütü’nde gözlemci üye statüsünde olunduğu halde ve hak olmasına rağmen toplantılara bakanlar düzeyinde yeterince katılım yapılmadığını gözlemlediklerini anlatan Özersay, bu imkânın kullanılarak birçok uluslararası platformda bakan düzeyinde temsiliyet gerçekleştirildiğini söyledi.

Güney Kıbrıs’a akredite yabancı ülke büyükelçileri ve diplomatlarıyla ilişkilerde yaşanan gelişmelere işaret eden Özersay bunun üzerinden reklam yapmak durumunda olmadıklarını ancak bu ilişkileri geliştirmenin önemli olduğunu belirtti.

BM Barış Gücü’nün bazı kişiler tarafından adadaki statükonun simgesi olarak tanımlandığına değinen Özersay, Cumhurbaşkanı ile istişare halinde BM Barış Gücü mandasının değişmesi gerektiğini vurgulayan bir pozisyon aldıklarını anlattı.

Özersay, gerek ara bölgede yürütülen faaliyetler bağlamında BM Barış Gücü ile istişare halinde sivil faaliyetlerin yapılabilmesine vurgu yapmaya başladıklarını bunun yanında KKTC sınırlarında olan ama BM iddiasına göre ara bölge kapsamında olan bölgeler konusunda tutarlı bir duruş ortaya koyduklarını kaydetti.

Özersay, KKTC topraklarında olan BM faaliyetleri konusunda Dışişleri Bakanlığı’nın bazı BM kamplarının kaldırılması konusunda bir politika ortaya koyduğunu ve bunun takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Mülteciler konusunu insanlığın geliştirdiği değerler ve insan hakları açısından değerlendirdiklerini söyleyen Özersay bu konuda yürütülen faaliyetlere değindi ve BM mülteciler yüksek komiserliği yetkilileri ile de işbirliği yapmaya çalıştıklarını anlattı.

Uluslararası terörizme ve benzer uluslararası suçlarla ilgili uluslararası toplum ile işbirliğine hazır bir duruş sergilediklerini anlatan Özersay, İnterpol tarafından aranan bazı suçluların iade edildiğini anlattı.

Güney Kıbrıs’la böylesi bir ilişkinin geliştirilmemiş olduğunu dile getiren Özersay, bu konuda işbirliği yaratmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi bu gibi konularda atılan adımların detaylarının kamuoyu ile paylaşılmadığını belirterek, “Çünkü amaç üzüm yemek bağcı dövmek değil” dedi.

TC ile olan ilişkilerin sadece Kıbrıs sorunuyla sınırlı olmadığına vurgu yapan Özersay, KKTC’ye giriş çıkış şartları muhaceret ve mültecilerle ilgili sıkıntılar konusunda iki ülke bakanlıklarının çalışma yürüttüğünü dile getirdi.

Türkiye ile görüşme ve temas düzeylerini çeşitlendirerek artırma yoluna gittiklerini anlatan Özersay, “TC ile ilişkilerimizi medya üzerinden kurmadık kurumsal bir şekilde yürütüyoruz” dedi.

Türkiye olan ilişkileri savunma konularında da yürüttüklerini anlatan Özersay, Milli Savunma Bakanı ile aralarında kurumsal bir ilişki geliştiğini vurguladı.

Özersay, Kıbrıs Müzakereleri konusunda Dışişleri Bakanlığının gerek New York gerek başka bazı merkezlerde Kıbrıs Türk tarafının beklentilerini hassasiyetlerini Cumhurbaşkanı ile istişare ve temas halinde aktardıklarını dile getirdi.

Yurt dışı temsilciliklerinin Kıbrıs sorunu konusunda önemli bir görev icra ettiğini anlatan Özersay, Brüksel’de New York’ta Londra’da Washington’da bulunan temsilcilerin görüşmeler yaparak bu görüşmeleri kendilerine ve Cumhurbaşkanı’na aktardığını anlattı.

Özersay önümüzdeki dönemde dışardaki temsilcilerin bu görüşmeleri artırması için çalışacaklarını anlattı.

Cumhurbaşkanlığıyla aralarında en üst düzeyde bilgi ve belge paylaşımı olduğunu dile getiren Özersay, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan komitelere de personel bağlamında katkı koyduklarını söyledi.

Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler projesine değinen Özersay bu projenin uygulanmasını takip ettiklerini, İngiltere’ye ziyaret gerçekleştirdiklerini, yakın gelecekte bu temasları sürdüreceklerini belirtti. İngiltere’de açıkladıkları 13 maddeyi hayata geçirmek için gereken çalışmaları yürütmeye devam ettiklerini anlatan Özersay, hayata geçirilen uygulamalara değindi geriye kalanları hayata geçirmek için çalıştıklarını belirtti.

Maronit ve Kıbrıslı Rum azınlıkla ilgili bazı sıkıntılar yaşandığını anlatan Özersay çağdaş vizyonun gereği olarak yapılan yardımların daha kolay şekilde bu insanlara ulaşmasını sağlayacak bir açılım yaptıklarını dile getirdi.

Dini ayinler ve benzeri izinler konusunda da çağdaş vizyon gereği hareket ettiklerini anlatan Özersay, bunun ibadet başvurularına sınırsız şekilde onay verildiği anlamına gelmediğini hassasiyetlere uygun şekilde kriterlere bakılarak onay verildiğini söyledi.

KKTC’ye turist olarak gelen kişilerin Güney Kıbrıs’taki havalimanlarını kullandıklarında Kuzey’e geçmemeleri konusunda çabalara işaret eden Özersay bu konuda çeşitli girişimler yaptıklarını şimdi bu konuda sonuç almaya başladıklarını anlattı.

Hidrokarbon konusunda bakanlık olarak yaptıkları temas ve açıklamalarla gönderdikleri mektuplarla uluslararası kamuoyunun bu konudaki durumu daha iyi anlamasına yarım ettiklerini kaydeden Özersay bu konuda pozisyonlarının doğru anlaşılması için konuyu takip etmeye devam edeceklerini belirtti.

Tanıtma fonu konusunda daha önceki değerlendirmesini ileri taşıyıp bazı lobi firmalarıyla, ortada boşa harcanan bir para olması nedeniyle sözleşmeyi sona erdirdiklerini anlatan Özersay elde olan kaynağı verimli kullanmak için yurt dışındaki bazı firmalarla görüşmeler yürüttüklerini bu anlamda hizmet almaya devam edeceklerini söyledi.

Özersay Tanıtma Fonu’nun tören yurt dışı temsilcilikler resmi etkinlikler yanında spor alanında bazı etkinlilerin desteklenmesi sanat alanında bazı genç sanatçıların bazı uluslararası etkinliklere katılması, Spor Dairesi ya da Kültür Dairesi’nde ilgili kaynak bulunmaması halinde istişare halinde destek verdiklerini dile getirdi.



