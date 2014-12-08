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Özersay, Ombudsman Atanmamasını Eleştirdi

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Doç. Dr. Kudret Özersay, KKTC’de 2012’den beri Ombudsman atanmadığına işaret ederek, seçilmesi halinde, dünyanın pek çok yerinde usulsüz uygulamalara karşı vatandaşın yanında duran ve yanlışlıkları gün yüzüne çıkaran faaliyetler yürüten Ombudsmanlık görevi için tarafsız bir ismi görevlendireceğini belirtti.

Özersay, Ombudsman Atanmamasını Eleştirdi

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Doç. Dr. Kudret Özersay, KKTC’de 2012’den beri Ombudsman atanmadığına işaret ederek, seçilmesi halinde, dünyanın pek çok yerinde usulsüz uygulamalara karşı vatandaşın yanında duran ve yanlışlıkları gün yüzüne çıkaran faaliyetler yürüten Ombudsmanlık görevi için tarafsız bir ismi görevlendireceğini belirtti.

08 Aralık 2014 Pazartesi 13:54
Özersay, Ombudsman Atanmamasını Eleştirdi
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ÖZERSAY: “CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVİNE GELMEM DURUMUNDA 2012’DEN BERİ ATANMAYAN OMBUDSMAN KONUSUNDA DERHAL ADIM ATACAĞIM”

 Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Doç. Dr. Kudret Özersay, KKTC’de 2012’den beri Ombudsman atanmadığına işaret ederek, seçilmesi halinde, dünyanın pek çok yerinde usulsüz uygulamalara karşı vatandaşın yanında duran ve yanlışlıkları gün yüzüne çıkaran faaliyetler yürüten Ombudsmanlık görevi için tarafsız bir ismi görevlendireceğini belirtti.

Basın ofisinden yapılan açıklamada Kudret Özersay’ın Ombudsman’ın 2 yıldan uzun süredir atanmaması konusundaki değerlendirmelerine yer verildi.

“OMBUDSMAN YASASINI NİYE YAPTINIZ?”

Ombudsman’ın, Cumhurbaşkanlığı tarafından atanması, aynı zamanda Meclis’in de onayını alması gerektiğini kaydeden Özersay, 2012 yılı başından bu yana buranın boş tutulduğunu söyledi.

“Bugün karşı karşıya kaldığımız pek çok sorunun temelinde kurallara uygulanmaması, uygulamanın denetlenmemesi ve kurallara uymayanların cezalandırılmaması var” diyen Özersay,  “Mademki boş tutacaktınız ve denetim istemiyordunuz o zaman Ombudsman Yasası’nı niye yaptınız?” sorusunu sordu.“

OMBUDSMAN YOK ANCAK ORTADA BİR KURUM VAR, ÇALIŞANLAR VAR”

Kudret Özersay, Ombudsman’ın tarafsız ve işin ehli bir isim olmasının da son derece önemli olduğuna işaret ederek, “Ombudsman yok ancak ortada bir kurum var, çalışanlar var. Şimdi bu çalışanlar o kurumda Ombudsman olmadan görevlerini nasıl yerine getirecek? Halkın, devletin parasına yazık değil mi? Cumhurbaşkanlığı görevini almam durumunda bu ayıba son vereceğim” ifadesine yer verdi.

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