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Özersay New York'ta Çavuşoğlu İle Görüşüyor

Özersay New York'ta Çavuşoğlu İle Görüşüyor

24 Eylül 2018 Pazartesi 05:24
Özersay New York'ta Çavuşoğlu İle Görüşüyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay New York’a vardı. KKTC saatiyle 18.30’da New York JFK Havaalanı'na ulaşan Bakan Özersay, KKTC New York Temsilcisi İsmet Korukoğlu tarafından karşılandı.

Bakan Özersay New York’taki ilk görüşmesini akşam saatlerinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla bir araya gelecek. Görüşme, New York saati ile 18:00'de (KKTC saati 01:00'de) gerçekleşecek.

Özersay New York temaslarına yarın devam edecek. Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi Toplantısına katılacak ve orada bir de konuşma yapacak.

Son Güncelleme: 24.09.2018 08:39
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