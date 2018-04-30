Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
106569
ALTIN
170.801
DOLAR
4.0405
STERLİN
5.5504
EURO
4.8828
2 gün sağanak yağış bekleniyor…
YAĞMUR GELİYOR!
Güvenlik kamerasını kırdılar
İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Lefkoşa’da hırsızlık
LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK…
Müşteri çıkmadı
MÜŞTERİ ÇIKMADI
banner256
Flaş Haber
Ölümlü kaza!
Kapat

Özersay Milletvekillerinin Mal Varlıklarının İncelemeye Alınması İçin Meclis Başkanlığı’na Başvurdu

ÖZERSAY: “YAKINDA NEREDEN BULDUN YASA TASARISI MECLİSE TAŞINACAK”

Özersay Milletvekillerinin Mal Varlıklarının İncelemeye Alınması İçin Meclis Başkanlığı’na Başvurdu

ÖZERSAY: “YAKINDA NEREDEN BULDUN YASA TASARISI MECLİSE TAŞINACAK”

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:40
Özersay Milletvekillerinin Mal Varlıklarının İncelemeye Alınması İçin Meclis Başkanlığı’na Başvurdu

ÖZERSAY: “YAKINDA NEREDEN BULDUN YASA TASARISI MECLİSE TAŞINACAK”
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bu sabah milletvekillerinin mal varlıklarının incelemeye alınması için Meclis Başkanlığı’na başvurduğunu açıkladı.

Özersay, yaptığı yazılı açıklamada, yakında “Nereden Buldun Yasa Tasarısı”nın Meclis’e taşınacağı da duyurdu. 

Hükümet olarak bu sözü hem koalisyon protokolünde hem de Meclis’te onaylanmış olan hükümet programında verdiklerini anımsatan Özersay, “Diğer konularda olduğu gibi bu konuda da sözümüzü tutacağız” dedi.

“ÜÇ İLE BEŞ YILA VARAN HAPİS CEZASI İÇERİYOR”

Mal Bildirimi Yasası’na göre zorunlu olan ama bugüne değin fiilen uygulanmamış olan inceleme ve karşılaştırma sürecinin yakında başlayacağını belirten Özersay, bunun hem yasal bir zorunluluk hem de siyasi bir taahhüdün gereği olduğuna dikkat çekti. 

Özersay “Geçmişte mal beyanında bulunmuş olan milletvekillerinin yeni yaptıkları mal beyanlarına bakılarak bir karşılaştırma yapılması gerekir. Mal bildiriminin verileceği merciler, yapacakları karşılaştırmada ‘gerçeğe aykırı bildirim’, ‘haksız mal edinme’, ‘mal kaçırma’, ‘mal gizleme’ durumlarından birinin veya birkaçının var olup olmadığına bakmak ve bunlardan birisi veya birkaçı söz konusuysa konuyu Başsavcılığa göndermek zorundadırlar” ifadelerini kullandı. 

Bu türden suçları işledikleri tespit edilenlerin günün sonunda para cezası yanında 3 yıl ya da yerine göre 5 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceklerini kaydeden Özersay, kamu görevinden men cezasıyla, mal varlıklarının müsadere edilmesi ve devlet hazinesine aktarılması cezalarının da gündeme gelebileceğini belirtti. 

“DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASI DA GÜNDEME GELECEK” 

Yasaya göre bu türden suçları işlemiş olanların tespiti halinde Meclis Başkanlığı’nın konuyu Başsavcılığa aktaracağını ve yürütülecek soruşturma sonucunda suç unsuruna rastlanması durumunda konunun bu kez ilgili milletvekilinin dokunulmazlığının  kaldırılması için Meclis’e gideceğini vurgulayan Özersay, şöyle devam etti: 

“Kiminle ilgili olursa olsun bu konularda Başsavcılığın dokunulmazlığını kaldırma talebinde bulunacağı milletvekilleri için oyumuz müspet olacaktır, yani dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde olacaktır. Hükümet olarak bu konuda bir söz verdik. Mal beyanlarının araştırılması, dokunulmazlıkların kaldırılması ve nereden buldun yasasının yürürlüğe konulması yönünde söz verdik. Şimdi de bu sözlerin gereğini yapacağız.” 

“NEREDEN BULDUN YASASI YAKINDA MECLİS’E GELECEK”

Koalisyon protokolünde ve hükümet programında “nereden buldun yasasını” çıkarma sözü verdiklerini de anımsatan Özersay, “Yakında Nereden Buldun Yasası tasarı olarak önce Bakanlar Kurulu’na oradan da muhtemelen Meclis’e gidecek” dedi. 

Herkesin ama özellikle de seçilmiş milletvekillerinin, bakanların ve üst düzey devlet görevlilerinin servetlerinin kaynağını, bunu nasıl elde ettiklerini izah edebiliyor durumunda olmaları gerektiğini vurgulayan Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, “Bu, hesap verebilir bir siyaset anlayışının gelişmesi açısından tam anlamıyla bir dönüm noktası olacak diye düşünüyorum” ifadesini kullandı. 

 

Son Güncelleme: 30.04.2018 15:30
Anahtar Kelimeler:
özersayMilletvekilleriNEREDENBULDUNTasarısıMeclis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bay-sen, 1 Mayıs İşçi Ve Bahar Bayramı’nı Kutladı
Bay-sen, 1 Mayıs İşçi Ve Bahar Bayramı’nı Kutladı
İpek Kozası Festivali Ertelendi
İpek Kozası Festivali Ertelendi
4 Belediyede Toplam 8 Meclis Üyesi Artışı Var
4 Belediyede Toplam 8 Meclis Üyesi Artışı Var
Girne’de Belediye Personeli 1 Mayıs Dolayısıyla Çalışmayacak
Girne’de Belediye Personeli 1 Mayıs Dolayısıyla Çalışmayacak
Hemşireler Ve Ebeler Sendikası Üç Aylık Mesai Alacağı Konusunda Açıklama Talep Etti
Hemşireler Ve Ebeler Sendikası Üç Aylık Mesai Alacağı Konusunda Açıklama Talep Etti
Saner, Engelli Haklarına İlişkin Önerilerini Reddeden Hükümeti Kınadı
Saner, Engelli Haklarına İlişkin Önerilerini Reddeden Hükümeti Kınadı
Şahali: “tük’ü Ne Kapatma, Ne De Başka Bir Forma Dönüştürme Niyetimiz Var”
Şahali: “tük’ü Ne Kapatma, Ne De Başka Bir Forma Dönüştürme Niyetimiz Var”
Ktezo’dan 1 Mayıs Mesajı…
Ktezo’dan 1 Mayıs Mesajı…
“parsel Parsel” Güzelyurt’taydı
“parsel Parsel” Güzelyurt’taydı
35 İlkokulda 3 Bin Çocuğa Enerji Tasarrufu Eğitimi…
35 İlkokulda 3 Bin Çocuğa Enerji Tasarrufu Eğitimi…

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim