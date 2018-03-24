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ÖZERSAY MARONİT VE KIBRIS RUM AZINLIĞA GÖNDERİLEN YARDIMLARA GÜMRÜK VERGİSİNİN KALDIRILACAĞINI AÇIKLADI

ÖZERSAY MARONİT VE KIBRIS RUM AZINLIĞA GÖNDERİLEN YARDIMLARA GÜMRÜK VERGİSİNİN KALDIRILACAĞINI AÇIKLADI

24 Mart 2018 Cumartesi 13:37
ÖZERSAY MARONİT VE KIBRIS RUM AZINLIĞA GÖNDERİLEN YARDIMLARA GÜMRÜK VERGİSİNİN KALDIRILACAĞINI AÇIKLADI
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ÖZERSAY MARONİT VE KIBRIS RUM AZINLIĞA GÖNDERİLEN YARDIMLARA GÜMRÜK VERGİSİNİN KALDIRILACAĞINI AÇIKLADI

ÖZERSAY: “KIBRIS TÜRK TOPLUMU İÇİNDE YAŞAYAN KIBRISLI RUM VE MARONİT AZINLIĞIN SİYASET MALZEMESİ YAPILMASINI İSTEMİYORUZ”
 

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronit azınlık için Güney Kıbrıs’tan gönderilen erzak yardımlarına uygulanan gümrük vergisinin kaldırılacağını açıkladı.

Özersay, Bakanlar Kurulu öncesi Başbakanlık’ta TAK ve BRT’ye yaptığı açıklamada, KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere Kıbrıs Rum tarafından uzun yıllardır gönderilen erzak yardımlarına hükümet olarak düzenleme getireceklerini daha önce ifade ettiklerini hatırlatarak, yardımlarından alınan gümrük vergisinin kaldırılması yönünde adım atacaklarını söyledi.

Güney Kıbrıs’tan gönderilen erzak yardımlarının satılması noktasında yaşanan sıkıntıların aşılması için ise Birleşmiş Milletler aracılığı ile gönderilen yardımların miktar ve nitelik açısından denetleneceğini ifade eden Özersay, ürünlerin üzerine satılmasının yasak olduğunu hatırlatacak birden fazla dilde uyarılar içerecek etiketler yapıştırılıp, broşürler dağıtılacağını kaydetti.

“SİYASET MALZEMESİ YAPILMASINI İSTEMİYORUZ”

Kıbrıs Rum basınında, KKTC’deki Maronit ve Kıbrıslı Rumlara yapılan yardımlar konusunda KKTC’nin tavrını “mahsurlarla oyun” olarak verildiğine işaret eden Özersay, “Kıbrıs Türk toplumu içinde yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronit azınlığın siyaset malzemesi yapılmasını istemiyoruz. Medeni, çağdaş bir yaklaşım uygulayacağımızı açıklamıştık” dedi. 

Kıbrıs Rum tarafının bahse konu insanlar için her zaman mahsurlar tanımlamasını yaparak mahsurlar edebiyatı yaparak istismar politikası izlediğini kaydeden Özersay, “Dileriz ki bizim iyi niyetle attığımız bu adıma karşılık önümüzdeki dönemde Kıbrıs Rum tarafı da mahsurlar edebiyatını bir tarafa bırakıp azınlıklar üzerinden siyaset yapmaktan vazgeçer” dedi.

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