Özersay: “Kimse Bir Daha Bu Acıları Yaşamasın”

“ŞEHİT AİLELERİ TOPLUMSAL DAYANIŞMA İÇİN ÖRNEK ALINMALI”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, sivil toplum örgütlerine başlattığı ziyaretler çerçevesinde Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği ile Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret ederek, vizyonunu anlattı.

Özersay’ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaretinde konuşan bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Özersay, 1974 ertesinde şehit ailelerinin, örneğin Lefkoşa’da belirli bir bölgeye yerleştirildiklerini, kader birlikteliği yapan bu insanların eşine az rastlanır bir dayanışma halinde sürekli birbirlerine destek olduklarını ve çocuklarını okutup topluma kazandırdıklarını anlatarak, “Şehit ailelerinin gösterdiği dayanışma, kader birlikteliği yapan bizler için de, Kıbrıs Türk halkı için de örnek alınması gereken bir şeydir. Bizim de toplumsal bir dayanışmaya ihtiyacımız var. Toplum olarak ayakta kalabilmemiz için aynı gemide olduğumuzu ve kader birlikteliği yaptığımızı bilmeliyiz.

Sorunlarımızın çözümü için toplumsal bir dayanışma ruhu geliştirmeliyiz” dedi.

“MİLLETİ, DİNİ NE OLURSA OLSUN BU ACILAR BİR DAHA YAŞANMASIN”

Kudret Özersay, kendisinin de bir şehit çocuğu olduğunu hatırlatarak, şöyle dedi:

“Hangi milleten ya da dinden olursa olsun, hiç kimsenin bir daha bizim yaşadıklarımızı yaşamasını istemem, bu nedenledir ki Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözüme ulaşmak için bu kadar yıl boyunca müzakerelerde yer aldım, çünkü çözüm eğer mümkün olacaksa bunun yaşayabilir ve kalıcı olabilmesi için, Kıbrıslı Türklerin haklarının korunacağı bir çözüm olması için mücadele etmeye değer.”

Kıbrıs Türk tarafının yapıcı bir tutumla müzakere etmesinin her durumda Kıbrıs Türk tarafının lehine olacağını vurgulayan Özersay, şunları ifade etti:

“Ancak bu, her nasıl olursa olsun bir çözüm olsun şeklinde olmamalıdır.

Kıbrıs Rum tarafı, yönetimi ve zenginliği bizimle paylaşmaya hazırsa, biz de kalıcı bir çözümü yapmaya hazır olmalıyız. Bu çözüm tabi ki bizleri 1974 öncesine götürmeyecek bir çözüm olmalıdır. Bunun anlamını bilmeyenler şehit ailelerinin yaşadıklarına bakarak bir ders çıkarmalıdırlar. Ancak bu yaşanmışlıklar, bizim Kıbrıs Türk tarafı olarak yapıcı bir vizyona sahip olmamıza engel teşkil etmemelidir.”

Özersay, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda geçmişteki acıların yeniden yaşanmasına neden olmayacak türden bir yapı için olumlu bir tutumla çaba ortaya koyacağını, ancak Kıbrıslı Türklerin dış ilişkilerinin de sadece Kıbrıs müzakerelerinden ibaret olmaması gerektiğinin bilinciyle uluslararası alanda Kıbrıslı Türklerin daha görünür olmaları için aktif bir diplomasi yürüteceğini vurguladı.

“HAKLARIN KAĞIT ÜZERİNDE KALMASINI İSTEMİYORSAK”

Özersay şöyle devam etti:

“Müzakere masasında alınan hakların kağıt üzerinde kalmasını istemiyorsak, bu devletin kurumlarına çeki düzen vermek zorundayız, bu devleti ve kurumlarını bu halka sevdirebilmek için hizmet üretir duruma getirmek zorundayız.”

Cumhurbaşkanlığı adaylığı çerçevesinde ortaya koyduğu vizyonun devlette adam kayırmacılığa ve partizanlığa son verilmesini içerdiğini, Cumhurbaşkanı’nın gerek Kamu Hizmeti Komisyonu gerekse üçlü kararnameler bağlamında var olan yetkilerini tarafsız şekilde kullanarak artık bu devlete bir çeki düzen verilmesi için çalışacağını söyleyen bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, derneği ziyareti ertesinde toplantıda hazır bulunan şehit eş ve çocuklarıyla da sohbet etti.

“EŞİTLİK SÖZDE KALIYOR”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaretinde ise dernek başkanı Günay Kibrit ile biraraya geldi ve ülkede yaşayan engellilerin sorunlarını ele aldı.

Ziyaret sırasında, yıllar sonra engelli vatandaşların sorunlarını dile getiren sivil toplum örgütlerinin hala aynı sorunları konuşmak, hatta aynı konuşmaları yapmak zorunda kalmalarının acı ve kabul edilemez bir durum olduğuna dikkat çeken Özersay, dernek başkanı Günay Kibrit’ten ülkede engellilerin yaşadığı sıkıntılarla ve çözüm önerileriyle ilgili bilgiler aldığını ve özellikle de bu bireyler açısında eşitliğin nasıl “sözde” kaldığını net bir şekilde gördüğünü söyledi.