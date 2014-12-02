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Özersay, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkan Ve Üyelerinin Tarafsız Olması Gerektiğini Belirtti

Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklayan Doç. Dr. Kudret Özersay, seçilmesi halinde Cumhurbaşkanı’nın anayasal ve yasal yetkilerini kullanarak kamuda adam kayırmacılık ve partizanlığın önüne geçilmesi için çalışacağını belirtti.

Özersay, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkan Ve Üyelerinin Tarafsız Olması Gerektiğini Belirtti

Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklayan Doç. Dr. Kudret Özersay, seçilmesi halinde Cumhurbaşkanı’nın anayasal ve yasal yetkilerini kullanarak kamuda adam kayırmacılık ve partizanlığın önüne geçilmesi için çalışacağını belirtti.

02 Aralık 2014 Salı 14:56
Özersay, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkan Ve Üyelerinin Tarafsız Olması Gerektiğini Belirtti
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Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklayan Doç. Dr. Kudret Özersay, seçilmesi halinde Cumhurbaşkanı’nın anayasal ve yasal yetkilerini kullanarak kamuda adam kayırmacılık ve partizanlığın önüne geçilmesi için çalışacağını belirtti.

Yazılı açıklamasında, Kamu Hizmeti Komisyonu Yasası’na göre kamuda yapılacak atamalarda, terfi ve nakiller ile görevden alma dahil disiplin cezalarında yetkisi olan Kamu Hizmeti Komisyonu Başkan ve üyelerinin Cumhurbaşkanı tarafından atandığına işaret eden Özersay, tarafsız isimlerin atanmasıyla sistemin olması gerektiği gibi çalışmaya başlayabileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı seçilirse herhangi bir kişi, aile veya zümreye ayrıcalık yapan, siyasi görüşleri nedeniyle işin ehli olmayan kişileri işe alan Komisyon Başkan veya üyelerini hiç tereddüt etmeden görevden alacağını belirten Özersay, bu yetkinin Kamu Hizmeti Komisyonu Yasası’nda Cumhurbaşkanı’na verildiğine dikkat çekti.

Özersay, şu ifadelere yer verdi:

“Bugüne değin cumhurbaşkanları Kamu Hizmeti Komisyonu’nun çalışmalarında adam kayırmacılık söz konusu olduğunda ya da partizanlıkla görevi hak edenlerin değil, torpili olanların işe girdiği hallerde maalesef pek bir şey yapmamışlardır. Sistemin değişmesini gerçekten istiyorsak, bir yandan Kamu Hizmeti Komisyonu Başkan ve üyelerini tarafsız isimlerden oluşturmak; diğer yandan görevini yaparken partizanlık ve adam kayırmacılık yoluna gidenlerin görevden alınmasından da çekinmemek gerekir.”

Özersay, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde üçlü kararnamede cumhurbaşkanlarına verilen üçüncü imza yetkisini de adil ve tarafsız şekilde kullanacağını, tüm müdür ve müsteşar atamalarında işin ehli olmayan ve sicili temiz olmayan kişileri göreve atamayacağını kaydetti.

Kamunun olması gerektiği gibi çalışması için bir yerden başlanması gerektiğini, özellikle disiplin kurallarının uygulanmadığı bir sistemin sağlıklı çalışamayacağını belirten Özersay, bu açıdan da Kamu Hizmeti Komisyonu’nun tarafsızlığını sağlama görevinin esasen Cumhurbaşkanı’na düştüğünü ifade etti.

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Cumhurbaşkanlığına Aday Olacağını Açıklayan Doç. Dr. Kudret ÖzersaySeçilmesi Halinde Cumhurbaşkanı’nın Anayasal Ve Yasal Yetkilerini Kullanarak Kamuda Adam Kayırmacılık Ve Partizanlığın önüne Geçilmesi Için çalışacağını Belirtti.
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