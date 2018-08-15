banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90263
ALTIN
228.213
DOLAR
5.9638
STERLİN
7.6463
EURO
6.7561
Rus çiftin çantası kim çaldı?
RUS ÇİFTİN ÇANTASINI KİM ÇALDI?
Güney’e kaçış planı suya düştü
GÜNEY'E KAÇIŞ PLANI SUYA DÜŞTÜ
Yine dağyolu yine kaza
YİNE DAĞYOLU YİNE KAZA
Haberimiz üzerine Talat arabayı iade etti…!
HABERİMİZ ÜZERİNE TALAT ARABAYI İADE...
banner282

Özersay İtalya Dışişleri Bakanı’na Taziye Mesajı Gönderdi!

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cenova’daki otoyol köprüsünün çökmesi nedeniyle yaşanan trajik olaya ilişkin İtalya Dışişleri Bakanı’na taziye mesajı gönderdi.

Özersay İtalya Dışişleri Bakanı’na Taziye Mesajı Gönderdi!

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cenova’daki otoyol köprüsünün çökmesi nedeniyle yaşanan trajik olaya ilişkin İtalya Dışişleri Bakanı’na taziye mesajı gönderdi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:36
Özersay İtalya Dışişleri Bakanı’na Taziye Mesajı Gönderdi!

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cenova’daki otoyol köprüsünün çökmesi nedeniyle yaşanan trajik olaya ilişkin İtalya Dışişleri Bakanı’na taziye mesajı gönderdi.
Bakan Özersay gönderdiği mesajında: “Morandi Köprüsü’nün çökmesiyle meydana gelen trajik olayda birçok kişinin yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Kıbrıs Türk Halkı ve Hükümetimiz adına öncelikle yaşamını yitirenlerin yakınlarına, İtalyan hükümeti ve halkına en içten üzüntülerimi ve derin taziyelerimi iletir, yaralılara acil şifalar dilerim” ifadelerini kullandı.
 


banner288
Son Güncelleme: 15.08.2018 21:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa’nın Kurtuluşu Törenle Kutlandı
Gazimağusa’nın Kurtuluşu Törenle Kutlandı
Taşkent Şehitleri Törenle Anıldı
Taşkent Şehitleri Törenle Anıldı
İşad:” Sunulan Ekonomik Paket Ekonomimize İstenen Katkıyı Yapamayacak”
İşad:” Sunulan Ekonomik Paket Ekonomimize İstenen Katkıyı Yapamayacak”
Tkp Yeni Güçler’den El-sen’e Ziyaret
Tkp Yeni Güçler’den El-sen’e Ziyaret
UBP Milletvekili Tatar Parti Başkanlığına Adaylığını Açıkladı
UBP Milletvekili Tatar Parti Başkanlığına Adaylığını Açıkladı
KTTO, hükümetin ekonomik tedbirlerini olumlu karşıladı
KTTO, hükümetin ekonomik tedbirlerini olumlu karşıladı
MDP’den Maliye Bakanlığı’na etkin denetim çağrısı
MDP’den Maliye Bakanlığı’na etkin denetim çağrısı
Yine dağyolu yine kaza
Yine dağyolu yine kaza
Tüketiciler Konfederasyonu’ndan hükümete eleştiri
Tüketiciler Konfederasyonu’ndan hükümete eleştiri
Dövizdeki dalgalanma nedeniyle DAÜ’de bazı hizmetlere indirim ve katkı yapıldı
Dövizdeki dalgalanma nedeniyle DAÜ’de bazı hizmetlere indirim ve katkı yapıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim