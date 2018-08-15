Özersay İtalya Dışişleri Bakanı’na Taziye Mesajı Gönderdi!

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cenova’daki otoyol köprüsünün çökmesi nedeniyle yaşanan trajik olaya ilişkin İtalya Dışişleri Bakanı’na taziye mesajı gönderdi.

Bakan Özersay gönderdiği mesajında: “Morandi Köprüsü’nün çökmesiyle meydana gelen trajik olayda birçok kişinin yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Kıbrıs Türk Halkı ve Hükümetimiz adına öncelikle yaşamını yitirenlerin yakınlarına, İtalyan hükümeti ve halkına en içten üzüntülerimi ve derin taziyelerimi iletir, yaralılara acil şifalar dilerim” ifadelerini kullandı.

