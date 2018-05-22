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Özersay, İngiliz Yüksek Komiseri Lıllıe’yi Kabul Etti

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, göreve yeni başlayan İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’yi kabul etti.

Özersay, İngiliz Yüksek Komiseri Lıllıe’yi Kabul Etti

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, göreve yeni başlayan İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’yi kabul etti.

22 Mayıs 2018 Salı 11:06
Özersay, İngiliz Yüksek Komiseri Lıllıe’yi Kabul Etti

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, göreve yeni başlayan İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’yi kabul etti.

 

Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmede, Bakan Özersay, Yüksek Komiser Lillie’yi atanmasından dolayı kutlayarak görevinde başarı diledi.

 

Bakan Özersay, ayrıca bir önceki Yüksek Komiser Matthew Kidd’le kurulmuş olan doğrudan diyalog ve iyi ilişkilerin bu dönemde de sürmesi arzusunda olduğunu ifade etti.

 

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İngiltere’nin, hem tarihsel hem de Türkiye ve Yunanistan’la birlikte garantör ülke olması hasebiyle hukuksal yükümlülükleri bulunduğuna dikkati çeken Özersay, Birleşik Krallığın adadaki temsilcisinin diğer yabancı misyonlardan farklı olduğunu dile getirerek, birçok konuda mevcut işbirliğinin ve diyaloğun ileriye götürülmesi için bu dönemde de yakın çalışma içerisinde olacaklarını belirtti.

 

Görüşmede, bölgesel konular ve ikili ilişkiler yanında, Kıbrıs sorununun geleceği ve atılması muhtemel adımlarla, İngiltere’nin Brexit süreci konularında da görüş alışverişinde bulunuldu.

 

Görüşmede Bakan Özersay’a, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürü Güneş Onar, İİT ile ilişkiler bölümü Müdürü Gülfem Veziroğlu Sevgili, Siyasi İşler Müdürü Gizem Alpman ve meslek memuru III. Sekreter Denil Ertuğ eşlik etti.

 



 

Son Güncelleme: 22.05.2018 14:14
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