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Özersay: “Hayat Pahalılığını Almama Kararı Bir Niyetin Göstergesidir“

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZERSAY BRT'YE KONUŞTU...

Özersay: “Hayat Pahalılığını Almama Kararı Bir Niyetin Göstergesidir“

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZERSAY BRT'YE KONUŞTU...

30 Temmuz 2018 Pazartesi 19:52
Özersay: “Hayat Pahalılığını Almama Kararı Bir Niyetin Göstergesidir“

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZERSAY BRT'YE KONUŞTU...

“HAYAT PAHALILIĞINI ALMAYARAK BİR NİYET ORTAYA KOYDUK"

"GÖÇ YASASI KAMUDA ÇALIŞMA HUZURUNU BOZUYOR"

"TÜRKİYE YETKİLİLERİYLE EKONOMİK ÖNLEMLERİ KONUŞACAĞIZ"

"EKONOMİK SORUNLAR NEDENİYLE HÜKÜMETİN YAPTIKLARI GÖRÜLMÜYOR"

"MÜZAKERELER BU ŞEKİLDE DEVAM EDEMEZ"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BRT'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.  Milletvekillerinin hayat pahalılığını amamasına değien Özersay "Mesele bizim bu ödeneği alıp almamamız deil, kamu vicdanını yaralayan bir durum var ortada.  Biz Halkın Partisi olarak elimiz taşın altına koyduk ve bakanlar kurulunda alınan kararla hayat pahalılığının milletvekili maaşlarına yansıtılmamasına karar verdik" dedi.

Özersay, bu kararın, kamuda çalışan ve göç yasası ile işe girenlerin mağduriyetlerini tam olarak karşılamayacağını ancak hükümetin bu yönde bir niyet ortaya koyduğunu kaydetti. Göç yasasının kamuda çalışma huzurunu bozduğunu da ifade eden Özersay, yüzde 12.11 olarak belirlenen hayat pahalılığının göç yasası mağdurlarına yüzde 15 olarak ödeneceğini de vurguladı.

Asgari ücretin yarın belirleneceğini söyleyen Özersay, "Yeterli olmayabilir ama asgari ücretlilri rahatlatmak için ilave önlemler almak için de hazırlıklar yapılıyor" şeklide konuştu.

İKİ KEZ AKARYAKIT ZAMMINI YAPMADIK

Akaryakıt zammına da değinen Özersay, "Yıllardır her 21 günde bir akaryakıtta fiyat ayarlaması yapılır.  TL'nin kaybının hepimiz farkındayız.  Yansıtılan zamlar inanın birbir değil. İki kez, fiyat-istikrar fonunu da kullanarak zam yapılmasını engelledik" ifadesini kullandı.

EKONOMİK SIKINTILAR NEDENİYLE HÜKÜMETİN YAPTIKLARI GÖRÜLMÜYOR

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle hükümetin yaptıklarının görülmediğini söyleyen Özersay, yine de adil olanların yapılanları görmezden gelemeyeceğini kaydetti.  Özersay, "müşavirlik kaldırılamaz dendi kaldırldı, mal beyanlaları açılamaz dendi açıldı, dokunulmazlıklar kaldırılamaz dendi, o yönde adımlar atıldı" diyen Özersay, kamu reformu konusunda yapılan çalışmaları da hatırlattı. Özersay, "Ama halk haklı olarak ekonomik sıkıntılara odaklanmıştır. O konuda da hükümet olarak bazı adımlar attık. yeterl mi, değil.  Bizim dışımızda etklenler var" şeklide konuştu. 

Dövizdeki gelişmelerin öngörülmediğini kaydeden Özersay, "Yüzde 6 öngörülen hayat pahalılığı yüzde 12.11 olunca, denk bütçe öngörümüz tutmayabilir. Sürekli fiyat ayarlaması yapmak bizim de canımızı sıkıyor. Yakında Türkiye yetkilileriyle ekonomi konusunun ele alınacağı görüşmeler yapılacak" dedi.

MÜZAKERELER AYNEN DEVAM EDEMEZ

Müzakerelerin aynen geçmişte olduğu gibi devam edemeyeceğini vurgulayan Özersay, hükümetin yanısıra Cumhurbaşkanı'nın da bu görüşte olduğunu, bunun bir devlet politikası olarak benimsendiğini bildirdi.  Dışişleri Bakanlığı olarak, Kıbrıslı Türklerin uluslararası toplumun bir parçası olmasını hedeflediklerini, uluslararası alanda daha görünür olmak için çalıştıklarını anlattı.  Doğalgaz kaynaklarında Kıbrıslı Türklerin de payı olduğunu söyleyen Özersay, bu konuda uluslararası aktörlerle ve gaz şirketleriyle temasların sürdüğünü de kaydetti. 

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Son Güncelleme: 30.07.2018 23:02
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