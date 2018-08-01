Özersay Halkın Toplumsal Diraniş Bayramını Kutladı!

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, halkın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutladı.

Özersay sosyal medya hesabından mesaj yayımlayarak, bir halk olarak var olabilmek için toplumsal birlikteliğin gücüyle direnildiğini ifade etti.

“ Bir halk olarak var olabilmek, bir kimliği var edebilmek için yüzyıllardır bu adada acılara, yokluklara ve türlü baskılara karşı birlikte hareket ederek, toplumsal birlikteliğimizin gücüyle direndik. Tarihimiz cesaret ve kahramanlıklarla yoğruludur, geleceğimiz de bu onurlu geçmişten esinlenmelidir. Bu toplumsal tarihi yazan herkesi ve özellikle tüm şehitlerimizi saygı ile anıyorum.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramımız kutlu olsun”.

