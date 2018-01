ÖZERSAY: “HALKIN PARTİSİ’NE DESTEK HIZLA ARTIYOR”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Halkın Partisi’ne “hızla artan çok güçlü bir destek” olduğu inancını ifade ederek, “Halk arasında karma oy düşünenler, güçlü bir iktidar için mühürün önemini kavramış durumda” dedi.

Özersay, halkın cesaretinin statükoyu çatırdatacağına inanç belirterek, “Artık herkes 7 Ocak ertesinde UBP ve DP’nin hükümette yer alamayacağını biliyor, kimseyi baskı yahut ima ile korkutamıyorlar. Artık herkes her şeyin farkındadır” ifadelerini kullandı.

Halka çağrıda bulunan Özersay “siz kimi desteklerseniz güçlü olan ve kazanacak olan aslında odur. Birilerinin kendilerini güçlü göstermeye çalışmasının bir önemi yoktur, sakın buna inanıp da sizi yönlendirmeye çalışanlara kanmayın” şeklinde konuştu.

Güzelyurt’u ziyaret eden Halkın Partisi Güzelyurt ve Lefke milletvekili adayları, Genel Başkan Özersay ile beraber devlet dairelerini ziyaret ederek, çalışanlarla bir araya geldi.

HP’den verilen bilgiye göre, Özersay şöyle konuştu:

“Bu ülkede değişim cesaretle ve özgüvenle gelecek. Şimdi bakıyoruz toplumun elde ettiği başarıları küçümsemeye, geçmişte elde edilen başarılara gölge düşürmeye çalışanlar var. Bunu da halkın başardığı şeyleri karalayarak yapmaya çalışıyorlar. 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimleri halkın neler başarabileceğini göstermesi bakımından son derece önemlidir. Şimdi oyumuzu verirken sadece o dönemdeki toplumsal başarıyı hatırlamamız bile yeterlidir.”

Karma oy seçeneğini kullanmak isteyen vatandaşların bu türden oy kullanmanın tüm güçlüklerini ve karmaşıklığını dikkate alarak çok dikkatli olması gerektiğini ifade eden Özersay, “Oylarının yanması ülke demokrasisi açısından her durumda bir kayıp olur” dedi.

“HALKIN İRADESİNE GÜVENİYORUZ”

HP milletvekili adaylarının Güzelyurt ziyaretleri sırasında vatandaşlarla bir araya gelen Özersay “Halkın iradesi farklı dönemlerde etki altına alınarak yönlendirilmeye çalışılıyor. Ancak bu her dönem daha da bir azalıyor. Çünkü şimdi özellikle sosyal medya üzerinden binlerce seçmene ulaşmak, karşılıklı tartışma yapmak ve gençlerin sorularını dinleyerek cevap vermek daha bir mümkün. Özetle kimsenin halkı kandırmaya çalışmasına gerek yok, çünkü insanımız her şeyi görüyor, duyuyor, okuyor. Biz Halkın Partisi olarak halkın iradesine güveniyoruz. Değişimi getirecek olan toplumsal özgüven ve cesarettir” dedi.

Halkın Partisi’nin 2016 yılının Ocak ayında kuruldu kurulalı köy köy, bölge bölge ziyaretlerde bulunduğunu anımsatan Özersay, “İzlenimlerimiz, halk iradesinin bu statükoyu çatırdatacağı yönündedir. Özetle halka güveniyoruz” ifadelerini kullandı.