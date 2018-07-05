"Özersay: “Görüşmede Esasen Maronitler Konusu, Derinya ve Aplıç Sınır Kapıları Ele Alındı”

AKINCI, HÜKÜMET ORTAKLARIYLA BİR BUÇUK SAAT GÖRÜŞTÜ

“MARONİT AÇILIMININ SOMUT BİÇİMDE HAYATA GEÇEBİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA VE FİKİR EGZERSİZİ YAPTIK. SOMUT BİLGİLER ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE”

“İHALE SÜRECİ DEVAM EDEN DERİNYA VE APLIÇ’TA SÜRECİ HIZLANDIRMAK İÇİN NE GİBİ ADIMLAR ATABİLİRİZ, BUNU DA DEĞERLENDİRDİK”

“CUMHURBAŞKANININ BM YETKİLİLERİYLE YARIN YAPACAĞI GÖRÜŞMENİN ERTESİNDE DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümet ortaklarıyla bugün bir buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.30’da başlayan ve 12.00 sıralarında tamamlanan görüşme sonrasında hükümet adına açıklamayı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yaptı.

Bugünkü değerlendirme toplantısının esas gündeminin “Maronitler” ve “Derinya ile Aplıç sınır kapıları” olduğunu belirten Özersay, Maronit açılımının somut biçimde hayata geçebilmesi için tapu, altyapı ve benzeri konularla ilgili yapılması gerekenler olduğunu söyledi.

Özersay, bugünkü toplantıda atılması gereken adımları, bu adımların ne zaman, kim tarafından ve nasıl atılacağıyla ilgili konuları görüştüklerini, çalışma ve fikir egzersizi yaptıklarını belirtti. Özersay, “Önümüzdeki günlerde, haftalarda bu konuda daha somut bilgiler verebilecek konuma gelebileceğiz” dedi.

APLIÇ VE DERİNYA SINIR KAPILARI

Aplıç ve Derinya sınır kapıları konusuna da değinen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ihlale sürecinin devam ettiğini anımsattı.

Özersay, “Bunun ertesinde süreci hızlandırmak için ne gibi adımlar atabiliriz, bunu da değerlendirdik. Başka konuların yanında bugünkü görüşmede esasen bu iki konu ele alındı diyebilirim” şeklinde konuştu.

“CUMHURBAŞKANININ YARINKİ GÖRÜŞMENİN ERTESİNDE BİR DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ”

Müzakereler konusuna da değinen Özersay, şunları söyledi:

“Kuşkusuz beklenti Kıbrıs müzakereleri bağlamında son birkaç gündür yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirme yapılmasıdır ama Sayın Cumhurbaşkanının BM yetkilileriyle yarın yapacağı görüşmenin ertesinde bir değerlendirme yapacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı ile yapılan olağan aylık görüşmede, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkanı, Başbakan Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş yer aldı.