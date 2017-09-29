Özersay gelsin, iddia ettiği şeyleri yerinde görsün

Yuvacık Muhtarı Terzioğlu’ndan Yuvacık’ta asfaltlanan toprak yol ile ilgili açıklama geldi…

HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın sosyal paylaşım sitesinden, Yuvacık Köyü’nde toprak yolların, Güzelyurt Belediyesi ekiplerince asfaltlanması ile ilgili olarak ortaya attığı iddialara, Güzelyurt Belediyesi’nin ardından Yuvacık Muhtarı Hüseyin Terzioğlu’ndan da açıklama geldi.

Yuvacık Muhtarı Terzioğlu, Özersay’ın iddialarının tamamen bilgisizlik ve ucuz siyaset anlayışı ile ortaya atılmış bir iddia olduğunu belirterek, bir siyasetçinin önceliğinin halka hizmet olması gerektiği yerde, halka yapılan hizmeti baltalamak ve karalamak ucuz siyasetçi zihniyeti olduğunu belirtti.

İddiaların tamamen yanlış ve iftira niteliği taşıdığını da belirten Yuvacık Muhtarı Terzioğlu, “yıllardan beridir, Yuvacık Köyü’nde asfaltı olmayan toprak yollar vardı. İnsanların evleri bu toprak yolların kenarında olmasından dolayı, kapılarını ve pencerelerini neredeyse açamaz durumdaydılar. Sürekli olarak bana bu konu ile ilgili olarak müracaatta bulunuyorlardı. Ben de konuyu yazılı olarak hatta bütün Yuvacık Köylülerinin imzalarını taşıyan bir yazıyla, Bakanlığa, Belediyeye hatta Kaymakamlığa kadar götürdüm” dedi.

Toprak olan yolun yaklaşık olarak 40 metrelik kısmının asfaltlandığını söyleyen Terzioğlu, “yol üzerinde bulunan 4 hanelik evin önüne denk gelecek şekilde asfalt döküldü. İddia edildiği gibi asfaltlanan yol ağıl yolu değildir. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’e ait ağıla da asfalt yolun bitiminden 1 buçuk km’lik bir mesafe var ve o mesafe de toprak yoldur dedi...

Yuvacık Muhtarı Hüseyin Terzioğlu, halka hizmet edenin önünün her zaman kesilmeye uğraşıldığını belirterek, “Kudret Bey’i köyümüzde hiç görmedik, davet ediyorum gelsin görsün. Durumumuzu, nasıl yaşadığımızı yakından görsün. Siyaseti oturduğu yerden yapmasın, siyaset yapanlara, halka hizmet edenlere de iftira atmasın. Yolumuzu iddia ettiği gibi ne Kemal Dürüst yapmıştır ne de yol Kemal Dürüst’ün ağılı için yapılmıştır. Yolumuz Güzelyurt Belediyesi tarafından, toprak yol üzerinde bulunan evlerde yaşayan insanlarımızın daha sağlıklı bir ortamda yaşamaları için yapılmıştır” dedi.

Kaynak: Hakikat