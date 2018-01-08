ÖZERSAY ERKEN SEÇİMİ İŞARET ETTİ

HP Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medya facebooktaki kişisel hesabından yaptığı açıklamada halkın tercihinin mevcut statükonun devamından yana olduğunu belirtti.

Özersay , “ üstelik yapılan tüm hukuksuzluklara, usulsüzlüklere ve etik dışı saçmalıklara rağmen” diyerek UBP’yi eleştirdiği UBP ile koalisyona girerek bunlara ortak olmayacağını belirttiği açıklamasında UBP ile koalisyon ihtimaline kapıyı kapattı.

Dün akşam CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın da UBP ile koalisyona kapıyı kapatması sonrası, Özersay’dan da gelen bu açıklama ile icraat hükümetli koalisyon mümkün görülmemekte ve erken seçim kaçınılmaz olarak karşımıza çıkmaktadır.

İşte Özersay’ın o açıklaması :

“Mesele şahsi yahut parti olarak başarılı olma meselesi değildir, mesele vekil seçilme ve meclise girme meselesi hiç değildir, bu nedenle bana göre ortaya çıkan sonuç ülkemin geleceği açısından pek de iç açıcı değildir. Bir gerçeği kabul etmek zorundayız, sandığa giden seçmenin büyük çoğunluğu mevcut statükonun devamı yönünde oy kullanmıştır, üstelik yapılan tüm hukuksuzluklara, usulsüzlüklere ve etik dışı saçmalıklara rağmen. Sözümüzün arkasındayız, biz bu statükoya ortak olmayız.”