ÖZERSAY ANKARA’DAN DÖNDÜ… "DOĞAL GAZ KONUSUNDA KUM SAATİ ÇALIŞIYOR"

ÖZERSAY: "DOĞAL GAZ KONUSUNDA KUM SAATİ ÇALIŞIYOR"

“BİZİMLE GÖRÜŞME UZLAŞMA YÖNÜNDE ADIM ATMAZLARSA BİZ ZATEN ÇALIŞMALARIMIZI İLERİYE DOĞRU GÖTÜRÜYORUZ. ARTIK KAZI YAPMA ZAMANIDIR”

“TAŞINMAZ MAL KOMİSYONU İÇİN YENİ BİR FİNANS MODELİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs adası etrafındaki doğal kaynaklara ilişkin olarak; "Kum saati çalışıyor. Kıbrıs Rum tarafı bu konuda bizimle oturup görüşmeye, bir uzlaşmaya, bir ara formülde uzlaşmaya varsa, bunu bir an önce yapmasında yarar vardır, eğer bu yönde adım atmazlarsa biz zaten çalışmalarımızı belli bir takvim çerçevesinde ileriye doğru götürüyoruz. Artık kazı yapma zamanıdır” dedi.

Özersay, Ankara'daki temaslarını tamamlayarak dün akşam KKTC'ye döndü.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Özersay, Ankara ziyareti dönüşünde Ercan Havalimanı’nda basına açıklamalarda bulundu.

Özersay, doğal gaz konusunun her aşamasında, kararın verilmesinde ve atılacak adımlarda Kıbrıs Türk tarafının rızasına gerek olduğuna işaret ederek, “Kıbrıs Türk tarafının iradesi kararların alınmasına yansımalıdır. Duruşumuz, birlikte yönetme, birlikte karar alma yönündedir” dedi.

"TMK KONUSUNU BİZ GÜNDEME GETİRDİK”

Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) finans modeli konusunun da Kıbrıs Türk tarafının kendisinin önemsediği ve Ankara’da gündeme getirdiği bir konu olduğunu ifade eden Özersay, bunun daha farklı bir şekilde lanse edilmesini doğru bulmadığını kaydetti. Özersay, komisyon için yeni bir finans modeli üzerinde çalıştıklarını da belirtti.

Taşınmaz Mal Komisyonunun finansmanı konusunun, Kıbrıs Türk tarafının gündeme taşıdığı bir konu olduğunu dile getiren Özersay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kurumlarının, uluslararası hukukun standartlarına uygun hale getirildiği oranda muhatap alınacağını söylediklerini belirtti.

Özersay, “Burada en temel örnek Taşınmaz Mal Komisyonu’dur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin geliştirdiği standartlara uygun bir kurum haline getirildiği için komisyon, bugüne kadar muhatap alınmıştır KKTC'nin bir kurumu olarak. Biz bunun devamından yanayız, yani bir iç hukuk yolu olarak yaratılan komisyonun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin geliştirdiği standartlar çerçevesinde görevini yerine getirmesine devam etmesinden yanayız. Bunu sağlamak için de yeni bir finans modeli üzerinde çalışıyoruz. Hükümet olarak bu bağlamda bir temasımız oldu” dedi.

“GÜNEYDEKİ TÜRK MALLARI KONUSUNDA ADİL OLMAYAN Bİ DURUM VAR”

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Özersay, Kıbrıs'ta mülkiyet sorununun temelinde gayri adil bir durumun söz konusu olduğuna da dikkat çekerek, "Kıbrıs’ın kuzeyinde bir iç hukuk yolu yaratılmışken, Kıbrıslı Türklerin 1974 öncesindeki Kıbrıs'ın güneyinde yitirdikleri taşınmaz mallarla ilgili böyle bir imkan yaratılmış değildir. Bu gayri adil durumu da aslında uluslararası platformlarda çok daha fazla gündeme getirme zamanı gelmiştir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

“BÖLGESEL POLİTİKALARI VE İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİ KONUŞTUK”

Özellikle son dönemde Ortadoğu’da çok hızlı gelişmeler yaşandığını kaydeden Özersay, bunların sadece Kıbrıs'a bakarak değerlendirebilecek şeyler olmadığını, dünya politikasına ve bölgesel politikalara da bakmaları ve bunları da stratejik ortakları Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti.