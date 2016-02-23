Özersay: “Dişe Dokunur Bir Değişiklik Yapamadılar”

Kimi Kandırdığınızı Zannediyorsunuz?”

Halkın Partisi geçici Başkanı Kudret Özersay, Mehmet Ali Talat’ın su anlaşması konusunda Türkiye’ye yaptığı ziyareti “öyle anlaşılıyor ki dağ fare doğurdu” şeklinde değerlendirerek, yaplan açıklamalara bakıldığında aslında metinde dişe dokunur herhangi bir değişikliğin elde edilemediğinin görülebildiğini vurguladı. Özersay “eğer basına yansıdığı gibi su uzlaşısında sadece sistemin dışında kalacak belediyelerin daha ucuza su satabilmeleri gibi bir değişiklik elde edilebildiyse, bu tam anlamıyla makyajla halkı kandırmaya çalışmaktır. Çünkü zaten bu metinde alım garantisi olduğundan büyük belediyeleri dışarıda bıraktığınızda yeterli oranda su alımı yapılmazsa aradaki farkı KKTC maliyesi ödeyecek demektir. Bu da aslında yine paranın vatandaşın cebinden çıkacağının göstergesidir. Maalesef hükümet ortakları sırf o koltuklarda oturabilmek için “biz ne olsa kabul ederiz, yeter ki hükümet bozulmasın” anlayışıyla hareket ediyor. Tüm bu yaşananlar bu siyasi parti yönetimlerinin ve milletvekillerinin bir seçime gitmeye hiç ama hiç cesaretleri olmadığının da göstergesidir” dedi.

Halkın Partisi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Parti’nin geçici Başkanı Kudret Özersay koalisyon ortaklarının devlet ciddiyetinden yoksun, her kafadan bir sesin çıktığı bir görüntü çizdiklerini, bunun da her açıdan Kıbrıs Türk halkını itibarsızlaştıran bir durum ortaya çıkardığını söyledi. Özersay “suyun yönetimi ve işletilmesi konusu ülke gündemine geldiğinden bu yana detaylı şekilde açıklama yapan Halkın Partisi hem yapılmaması gerekenleri, hem de böyle bir uzlaşıda mutlaka yer alması gerekenleri defalarca açıkladı. Kamuoyu ile geçen hafta paylaşılan uzlaşı metninin bir müzakerede zemin olarak kabul edilmemesi uyarısında da bulunduk ve hükümete, size güvenmiyoruz ama müzakereye devam edin ve bu metni düzeltin çağrısı yaptık. Dahası, sizin bunu yapmacak cesaretiniz ve beceriniz yoksa biz yaparız dedik. Şimdi sayın Talat’ın İstanbul ziyaretiyle birlikte sadece dışta kalmak isteyen belediyelerin daha ucuza su satabilmeleri konusunun konuşuluyor olması, günün sonunda bu ziyaret sonucunda da öze, konunun esasına ilişkin olarak ileriye gidilemediğini ve metinde anlamlı bir değişiklik elde edilemediğini gösteriyor” dedi.

“Kimi Kandırdığınızı Zannediyorsunuz?”

“Taslak su uzlaşı metninde çok yaşamsal konular dururken ve Halkın Partisi de tüm bu konulara dikkat çekmişken Türkiye yetkilileriyle yapılan görüşmede kayda değer bir değişikliğin elde edilemediği anlaşımaktadır” denilen açıklamasında Kudret Özersay “biz çok merak ediyoruz kimi kandırdıklarını zannediyorlar! Artık kimse bu türden göz boyamaya dönük ama gerçek anlamda bir değişiklik içermeyen makyajlara kanmaz. Herkes her şeyin farkındadır. Vatandaşı bu türden manevralarla kandıramazlar. O devir artık kapandı” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca “bizler su uzlaşısı içerisinde yerli firmaların belirli bir asgari yüzdelikle katılımını; yerli istihdamın zorunlu kılındığını; vergilerin KKTC’ye verildiğini; gelen su dışındaki su kaynaklarının birilerinin işletimine verilmediğini, kamunun fiyatın üst limitini belirleme yetkisine sahip olduğunu açık ve net şekilde görmek istiyoruz.” İfadelerine de yer verildi.