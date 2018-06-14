Özersay, CTP Değirmenlik Başkan Adayı Karavezirler İle Görüştü!

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler ile görüştü. Yerel seçimlerin ele alındığı görüşmede HP Genel Başkanı Özersay, Karavezirler’e olan desteğini belirtti.

Özersay, kendisinin köyünün de Değirmenlik olduğunu ve bu bölgeye Ali Karavezirler gibi dürüst bir ismin Belediye Başkanı olarak yakışacağını söyledi. Özersay, Karavezirler’in Değirmenlik halkının yararı için parti ayırmaksızın çalışacağına olan inancını da belirtti.



Karavezirler de, Özersay’a şahsına duyduğu ve belirttiği destek için teşekkür etti.