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Özersay Chatham House’ta konuşma yaptı

Özersay Chatham House’ta konuşma yaptı

18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:58
Özersay Chatham House’ta konuşma yaptı

ÖZERSAY ETKİNLİĞİN ARDINDAN LONDRA TEMASLARI VE BATAN MÜLTECİ GEMİSİYLE İLGİLİ TAK MUHABİRİNİN SORULARINI YANITLADI

“ÖNEMLİ OLAN KIBRIS MÜZAKERELERİNİ YENİDEN BAŞLATMAK DEĞİL, MÜZAKERELERİN NEDEN BAŞARISIZ OLDUĞUNU İRDELEMEK VE NEDENLERİNİ SORGULAMAK”

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Chatham House’ta konuşma yaptı.

Özersay katılımcıları arasında diplomatik misyon ve büyükelçilik görevlileri; akademisyenler ve sivil toplum temsilcilerinin de yer aldığı etkinliğin ardından Londra temasları ve Yenierenköy açıklarında
batan mülteci gemisiyle ilgili TAK muhabirinin sorularını yanıtladı.

“ÖNEMLİ OLAN KIBRIS MÜZAKERELERİNİ YENİDEN BAŞLATMAK DEĞİL, MÜZAKERELERİN NEDEN BAŞARISIZ OLDUĞUNU İRDELEMEK VE NEDENLERİNİ SORGULAMAK”

BM Genel Sekreteri’nin, rapor hazırlamak üzere geçici olarak görevlendirdiği Jane Holl Lute’un pazartesi günü Ada’ya geleceğine değinen Özersay, önemli olanın Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatmak değil, müzakerelerin neden başarısız olduğunu irdelemek ve nedenlerini sorgulamak olduğuna vurgu yaptı.

Lute’un Kıbrıs’a geldiğinde sadece “nerede kaldık?, müzakerelere kaldığı yerden başlayalım” demesi halinde bunun süreci hiçbir yere götürmeyeceğine işaret eden Özersay, 50’nci yılına gelinen müzakerelerle ilgili yapılması gerekenin “neden başarısız oluyor?” sorusuna yanıt bulmak olduğunu kaydetti.

Özersay ancak bu şekilde, bundan sonra nereye gidilebileceği konusunda gerçekçi bir yol çizilebileceğini vurguladı.

14 yıl önce görevli olan BM Genel Sekreteri’nin “Kıbrıs Rum toplumu, yönetimi ve zenginliği Kıbrıslı Türkler ile paylaşmaya hazır değil” dediğini anımsatan Özersay, 14 yıl sonra bu durum değişti mi, şu anda Rumlar buna daha mı hazır? diye sorulması gerektiğini anlattı.

Geçen 14 yılda Kıbrıslı Rumları yönetim ve zenginliği paylaşmaktan daha da uzaklaştıracak iki gelişme yaşandığına işaret eden Özersay bunlardan birinin Güney Kıbrıs’ın AB’ye kabul edilmesi, diğerinin de Kıbrıslı Rumların çözüm olmayan bir ortamda Kıbrıslı Türklerin rızasını almadan doğal gaz arama faaliyetleri yürütmesi ve uluslararası toplumun buna ses çıkarmaması olduğunu kaydetti.

Bugün Chatham House’ta bu konularla ve bundan sonra neler yapılabileceğiyle ilgili konuştuğunu ve sorulara yanıt verdiğini anlatan Özersay, Londra’ya yaptığı ziyaretin odağının “Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Projesi” olduğunu ancak Londra’da bulunduğu süre boyunca çeşitli temaslarla Kıbrıs Türk tarafının görüş ve düşüncelerini anlatmaya devam edeceklerini söyledi.

MÜLTECİLER KONUSU… “DENİZLERDEKİ KAPASİTEMİZİ GELİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ”

Özersay açıklamasında KKTC deniz yetki alanlarında batan mülteci gemisiyle yaşanan insanlık trajedisine de değindi.

Kıbrıslı Türklerin uluslararası toplumun parçası olmaya çalıştığını, öte yandan bugün uluslararası toplumun ciddi bir mülteci sorunuyla yüz yüze olduğunu kaydeden Özersay, bu insanların can güvenliğinin sağlanmasının, onarla yardımcı olunmasının insancıl hukukun ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydetti.

Kıbrıslı Türklerin bu bağlamda denizlerdeki kapasitesini geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Özersay,
Sahil Güvenlik’in de bu gibi insani operasyonlar konusunda kapasitesini artırmak durumunda olduğunu dile getirdi.

Özersay aynı zamanda uluslararası toplumun da bunu bir mülteci sorunu olarak ele almaktan çıkması; dünyadaki ekonomik - siyasi eşitsizlikler ve çatışmaları tolere eden; çatışan taraflara silah satan yaklaşımları terk etmesi gerektiğini belirtti.

Kudret Özersay bu duruma yol açan ekonomik ve siyasi eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için AB ve diğer tüm aktörlerin adımlar atması gerektiğini kaydederek, aynı durumun Kıbrıs sorunu için de geçerli olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay gün içinde, Londra’da Kıbrıslı Türklerin aktif olduğu çeşitli sivil toplum örgütlerinden temsilcilerle görüşecek.

Özersay bu akşam İngiltere Lordlar Kamarası’nda bir grup lordla akşam yemeğinde bir araya gelecek, Kıbrıs sorununa ilişkin son gelişmeleri değerlendirecek.

 

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Son Güncelleme: 18.07.2018 19:25
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