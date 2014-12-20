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Özersay: “Bu Kendi Geleceğimizi Belirleme Seçimi Olacak”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Doç. Dr. Kudret Özersay, bölge ve köy ziyaretleri çerçevesinde Serdarlı ve Doğan köyü ziyaret etti.

Özersay: “Bu Kendi Geleceğimizi Belirleme Seçimi Olacak”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Doç. Dr. Kudret Özersay, bölge ve köy ziyaretleri çerçevesinde Serdarlı ve Doğan köyü ziyaret etti.

20 Aralık 2014 Cumartesi 12:05
Özersay: “Bu Kendi Geleceğimizi Belirleme Seçimi Olacak”
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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Doç. Dr. Kudret Özersay, bölge ve köy ziyaretleri çerçevesinde Serdarlı ve Doğan köyü ziyaret etti.

Ziyaretleri sırasında 2015 Cumhurbaşkanlığı konusundaki düşünce ve projelerini anlatan Özersay, “Bu seçim Cumhurbaşkanlığı seçimi olmanın ötesinde bir seçimdir, Kıbrıs Türkünün kendi geleceğini belirleme seçimidir” dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay’ın Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, önce Serdarlıyı ziyaret eden Kudret Özersay’ın Serdarlı’da kalabalık bir gruba hitap ettiği ve gerek Kıbrıs müzakereleri gerekse ülkenin iç sorunlarının çözümü konusundaki sorulara da yanıt verdiği vurgulandı.

Serdarlı’daki konuşmasında Cumhurbaşkanlığı seçiminde sadece bir müzakerecinin değil, devletin başının da belirleneceğini, bugüne değin ülkenin iç sorunlarının çözümü konusunda Cumhurbaşkanı’na verilen anayasal ve yasal yetkilerin uygulanmadığını, göreve gelmesi durumunda tüm yetkilerini kullanarak, ülkenin ve vatandaşın menfaatine olan adımlar atacağına dikkat çekti.

Özersay, şöyle dedi: “Bu halkı ve Kıbrıs Türk tarafını hak ettiğimiz şekilde temsil edebileceğime, müzakere masasında da bu kadar yıllık tecrübemle en iyi şekilde müzakere edebileceğime inandığım için aday oldum. Ancak bir Cumhurbaşkanı’nın görevi sadece müzakere yürütmek değildir. Ülkenin iç sorunları ortada dururken, anayasal ve yasal yetkilerini kullanarak bu develete çekidüzen vermek için siyasi liderlik göstermek de Cumhurbaşkanlarının görevidir, benim halka verdiğim söz müzakereler dışında ülkenin içindeki sorunlarının çözümü için de adım atacağım yönündedir. Gerek müzakere masasında güçlü olmak, gerekse olası bir çözümü yaşayabilir kılmak, bugün sahip olduğumuz devletin kurumlarının güçlendirilmesini gerekli kılar. Çözümsüzlüğün gecikmesi durumunda da kendi kendimizi yöneteceğimiz yer bu devlettir. O nedenle her hal ve şartta bu devletin kurumlarının çalışması ve parti yahut siyasi görüş ayırmaksızın hizmet üretmesi olmazsa olmazdır. Bu değişimi artık yapmak zorundayız, bir yerden başlamak zorundayız. Madem ki balık baştan kokar, bu değişimi devletin zirvesinden, Cumhurbaşkanlığı makamından başlayarak hayata geçirmek zorundayız. Cumhurbaşkanlığı adaylığım bunu hayata geçirmek içindir, bunu hep birlikte başaracağız.”

“MAKAMA DEĞİL GÖREVE TALİBİM”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Özersay, uzun yıllar devletin en üst makamlarında görev yaptığını ama gerektiğinde görevinden istifa ederek makam meraklısı olmadığını kanıtladığını, 2015 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir makama değil göreve talip olduğunu söyledi.

Özersay “Bu seçim bir parti başkanı ya da partilerin seçimi değildir, olmayacaktır. Parti başkanı değil, devletin başkanını seçiyoruz” diyerek artık tarafsız bir ismin ülkenin geleceği için, bir parti, bir aile ya da bir zümre için değil vatandaşlar arasında ayrım yapmaksızın herkes için hizmet üretmesi gerektiğini, kendisinin de böyle bir görevi yerine getirmeye aday olduğunu söyledi.

Özersay yıllarca sadece müzakerelerde görev yapacak birisinin arayışında olunduğunu oysa artık ihtiyacın hizmet üreten bir devlet olduğunu ve iç sorunların çözümünde hükümetleri teşvik edecek bir liderliğin gerekliliğinin ortaya çıktığını söyledi. Dört farklı Rum lideri ve üç KKTC Cumhurbaşkanı ile aynı müzakere masasında bulunduğunu anımsatan Özersay, bu tecrübesini Kıbrıs Türkü’nü hak ettiği gibi temsil etmekte kullanmak istediğine dikkat çekti.

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