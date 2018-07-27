Özersay BRT’ye Konuştu: “HP Bu Hükümetin Günah Keçisi Yapılıyor... Yeni Koalisyon Pazarlığı Yok”

“KIBRIS KONUSUNDA KULAĞA HOŞ GELENLERİ DEĞİL, GERÇEKLERİ SÖYLÜYORUM”



Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, hükümetin geleceğinin, UBP kurultay hesaplarına malzeme edilmeye çalışılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. “Hükümette çatlak olduğu veya başka koalisyon formülü için görüşme yaptığımız iddiaları ana muhalefet partisinin kendi iç kavgasından kaynaklanıyor. Dedikodu oradan üretiliyor. Bizi kendi iç kavgalarına ve yarışlarına malzeme yapmaya çalışıyorlar” dedi.



Kudret Özersay, BRT Haber Merkezi programında iç ve dış politikaya ilgili soruları yanıtladı.



“Hükümetin, HP'nin ve sizin, önceki açıklamalarınız yüzünden yara aldığını düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine Özersay, “ HP, bu hükümetin günah keçisi yapılmaya çalışılıyor. Arazi peşkeşi olarak söylenen hususların tamamı önceki hükümet döneminde alınan kararlardır. Yurt konusu ile ilgili de savcılıktan görüş istedik. Zaten bu talep de iptal edildi” dedi.



GEÇMİŞTEKİ “FATURA ÖDEMEYİN” SÖZLERİ...



Kendisinin geçmişte elektrikle ilgili “fatura ödemeyiniz” açıklamalarının anımsatılması üzerine Özersay, “Elektrik konusunda devlet kurumları, mesela bakanlıklar ödemezse siz de elektrik faturanızı ödemeyin demiştim. Çünkü devlet, o dönemde kendi elektrik faturasını ödemiyordu. Şimdi bakanlıklar, bizler faturamızı ödüyoruz. O nedenle o temelden yapılan eleştiri anlamsızdır. Bu bağlamda sözümün arkasındayım. Bugün bakanlıklar faturalarını ödemiyor olsalar, beş yıldızlı otellerin elektrik faturaları bugün de silinse, bugün yine çıkar ‘vatandaş faturasını ödemesin’ derdim, hem de hiç çekinmeden” şeklinde konuştu.



Özersay, “Yurt konusu ile ilgili de bir duruş sergilediğimiz, savcılıktan görüş istediğimiz için, bölge halkının da, mahalle sakinlerinin de tepki gösterdikleri yurt binası yapımını engellemiş olduk, o talep geri çekildi. Özetle önceki hükümetler döneminde verilmiş olan arazileri de birileri bizim hükümetimiz yapmış gibi göstermeye kalktı. Bundan sonra yalan haber yapıldığında mesnetsiz atılıp tutulduğunda biz de cevabını vereceğiz ki vatandaş da işin aslını bilsin. Biz önceki hükümet dönemindeki yanlışları gelecekte engellemek için yasal düzenleme yapmaktayız” dedi.



“YENİ KOALİSYON PAZARLIĞI YOK”



“Yeni koalisyon pazarlığı var mı?” şeklindeki soruya böyle bir pazarlık bulunmadığı yanıtını veren Kudret Özersay, “Hükümette çatlak olduğu veya başka koalisyon formülü için görüşme yaptığımız iddiaları ana muhalefet partisinin kendi iç kavgasından kaynaklanıyor. Dedikodu oradan üretiliyor. Bizi kendi iç kavgalarına ve yarışlarına malzeme yapmaya çalışıyorlar” diye konuştu



Kudret Özersay, “Cumhurbaşkanlığı seçimi için koalisyon pazarlığı yapıp gelecekte birilerinin beni cumhurbaşkanlığı seçiminde desteklemesi gibi bir pazarlığın parçası olmam. Bir başka ifadeyle birilerinin siyasi fantezilerinin parçası olmayı kesinlikle kabul etmem. Bugüne kadar bu türden pazarlıkların parçası olmadığım gibi bundan sonra da parçası olmam” ifadelerini kullandı



Özersay, “Yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türkler ile ilgili proje, sanki herkesi Kıbrıs’a döndürmeye çalışıyormuşuz gibi yanlış şekilde aktarılmaya çalışılıyor. Kesinlikle durum öyle değildir. Bu proje, bağları güçlendirmek, ülkeye geliş gidişlerini artırmak, ülkeye yatırım yapmalarını teşvik etmek ve ülkeye dönme kararı verenlerin dönüşünü kolaylaştırmak için bir amaç” dedi.



Londra'dan uçuşlar konusunda birkaç tane söz verdiklerini hatırlatan Özersay, bunlardan bir tanesini hayata geçirebilmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.



"KIBRIS KONUSUNDA YENİ PİŞİRİLEN BİRŞEY YOK"



Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs konusunda kulağa hoş gelecek konuşmalar değil, gerçekleri söylemeyi tercih ettiğini belirtti.



“Kıbrıs konusunda bir şey mi pişiriliyor ?” sorusuna karşılık Özersay, “Şartlara, aktörlere, unsurlara baktığımda Kıbrıs konusunda bir şey pişirildiği yok” yanıtı verdi.



Özersay, Rum tarafının başka algı oluşturmaya çalışsa da aslında BM Genel Sekreteri'nin gönderdiği geçici danışman Lute’un tam da Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye'nin rızasını verirken söylediği doğrultuda sadece durum tespiti için geldiğini söyledi.



Lute'un, bir rapor hazırlayacağına işaret eden Özersay, “Burada yeni bir durum var. Bu rapor, Genel Sekreter’e bir iç rapor olarak değil, Lute'un değerlendirmesi ve raporu, Genel Sekreter’in BM Güvenlik Konseyi’ne bilgi vermesine dönüşecek” dedi.



Özersay, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye ile çok sağlıklı bir diyalog içinde olduklarını, Türkiye'deki yeni sistemle birlikte, bu sağlıklı diyaloğun, bundan sonraki süreçle ilgili genel anlamda Kıbrıs Türk tarafını güçlendireceğine inandığını söyledi.



Türkiye ile birlikte uluslararası aktörlere net mesaj vermekte olduklarını vurgulayan Özersay, “Mevcut şartlar değişmeden Rum tarafı çözüme hazır noktaya gelmez. Çözüm olmadan yasal hükümet olacaksınız, AB üyesi yapılacaksınız, doğalgazı paylaşmayacaksınız. Siz olsanız siz de yapmazsınız” diye konuştu



“DOĞRU NE İSE SÖYLEMEK DURUMUNDAYIZ”



“Özersay, bölünme mi istiyor?” sorusu üzerine Özersay, “ Şimdi de, gelecekte de, doğru ne ise onu konuşurum. Gerçek ne ise vatandaştan saklamam. İçinde bulunduğumuz şartlar bizi hedef olarak her iki tarafın da üzerinde uzlaştığını söylediği türden bir ortaklığa doğru gitmiyor. Kulağa hoş gelsin diye konuşmam. Toplumdan, halktan saklamam. Doğru ne ise onu söylemek durumundayız. Çözüm isteyen herkes, anlattığım gerçekleri sorgulamak, bunlarda değişiklik olması için adım atılmadığı sürece statükonun değişmeyeceğini bilmek zorundadır” dedi.



