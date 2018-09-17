Özersay, Bozkır’ı Kabul Etti...

BOZKIR, ÖZERSAY’I TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONU’NDA KONUŞMA YAPMAYA ÇAĞIRDI



Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TBMM Dışişleri Komisyonu’nun farklı platformlarda, yerine göre KKTC’nin sesi olacak bir birim niteliğinde olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı Özersay, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ve heyetini kabul etti.

Bozkır’ın ziyaretinin hem zamanlı, hem anlamlı hem de yararlı olduğunu dile getiren Özersay, KKTC’nin kendi imkânları çerçevesinde, TC ile işbirliği halinde, farklı uluslararası platformlarda Kıbrıs Türkü’nün hak ve menfaatlerini elinden geldiğince savunmaya gayret gösterdiğini dile getirdi.

TBMM Dışişleri Komisyonu’nun bu kısıtlı imkanları genişletecek, farklı platformlarda, yerine göre KKTC’nin sesi olacak bir birim niteliğinde olduğunu anlatan Özersay, bu açıdan da ziyaretin önemli olduğunu ifade etti.

Özersay, önümüzdeki dönemde bu işbirliğinin artarak devam edeceğine inanç belirtti.

Bozkır da konuşmasında, Özersay’ın ne kadar etkin bir çalışma tarzı olduğunu eskiden beri gözlemlediklerini dile getirdi.

Gün boyunca önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Bozkır, Kıbrıs Türklerinin refahının en üst düzeyde olmasının öncelikli hedefleri olduğunu belirtti.

Özersay’ın Kıbrıs sorunu konusuna ne kadar vakıf olduğunu, konunun bütün platformlarda anlatılmasında ne kadar emeği olduğunu, bu konudaki yeteneğinin ne kadar fazla olduğunu uzun süredir bildiğini anlatan Bozkır, Özersay’la Dışişleri Bakanı sıfatı ile bir araya gelmekten onur duyduğunu anlattı.

Bozkır, Özersay’la yapacağı görüşmeyle gün boyu yaptıkları görüşmeleri toparlayacaklarını, aldıkları mesajları Türkiye’ye götüreceklerini kaydetti.

Büyük bir misafirperverlik gördüklerini anlatan Bozkır, Özersay’ı TBMM Dışişleri Komisyonu’nda konuşma yapmaya çağırdı.



