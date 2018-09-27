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Özersay BM Genel Sekreter Yardımcısıyla Görüştü

Özersay BM Genel Sekreter Yardımcısıyla Görüştü

27 Eylül 2018 Perşembe 05:57
Özersay BM Genel Sekreter Yardımcısıyla Görüştü

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, New York’ta gerçekleştirmekte olduğu uluslararası temasları çerçevesinde BM Genel Sekreteri Guterres’in Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı olan Rosemary DiCarlo ile görüştü. 

Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gerek başarısızlığa uğrayan müzakere süreci ertesinde Kıbrıs sorununun geleceği, gerekse iki taraf arasındaki ilişkilerde ne gibi iyileştirmeler yapılabileceği konusunda, Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo ile görüşlerini birinci ağızdan ve doğrudan paylaşma imkanı bulduğuna dikkat çekti. 

Cuma günü yapılacak Genel Sekreter görüşmesine bir nevi hazırlık mahiyetinde de olan görüşmede Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a, Bakanlık Müsteşarı Güneş Onar, Dışişleri Bakanlığı İİT Müdürlüğü’nün başında bulunan Müdür Temsilci Mehmet Dana ve New York temsilciliğinde görevli Bakanlık diplomatlarından II. Sekreter Sertaç Güven eşlik etti.   
 

Son Güncelleme: 27.09.2018 09:14
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