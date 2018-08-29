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Özersay; “Bir iyilik yaptık atlanmasın”

Özersay; “Bir iyilik yaptık atlanmasın”

29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:18
Özersay; “Bir iyilik yaptık atlanmasın”

Özersay; “Bir iyilik yaptık atlanmasın”

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Ülke kaos içerisinde çalkalanırken bir defaya mahsus yapılması planlanan yoksulluk maaşı alanlara ve engelli bireylere 1000 TL’lik yardımın şovunu yapıyor…

Kıbrıs Manşet Özel

Günübirlik Tedbirler almaya çalışan ve her toplantı sonrasında ülkeyi daha da kötü bir hale getiren İktidar halkı çileden çıkartma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Sosyal Paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı paylaşımla şov yapmaya devam ediyor. Ülke yangın yeriyken Özersay’ın yoksulluk maaşı alanlara ve engelli bireylere 1000 TL’lik bir defaya mahsus yardım yaptıklarını üzerine basa basa paylaşması tepkilere neden oldu. Bu paylaşıma isyan eden halk tepkilerini yorum yaparak ifade ediyor.

 İşte Özersay’ın o paylaşımı;

Anahtar Kelimeler:
EngelliMaaşPara1000TLDışişleri Bakanı Kudret Özersay
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