Özersay, Bangladeş'te İİT Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bangladeş'in başkenti Dakka'da yer alan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özersay, Bangladeş’in Dakka kentinde yer alan toplantı kapsamında Kanada Dışişleri Bakanı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Kosova Dışişleri Bakanı ve Afganistan Dışişleri Bakanı ile görüştü.

Bire bir gerçekleştirilen görüşmelerde, Özersay, Kıbrıs Türk tarafının görüşlerini anlatma imkanı buldu.

Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile de görüştü. Özersay, heyetlerarası gerçekleştirilen görüşmeyi "yararlı" olarak nitelendirdi.

56 üye ülkenin pek çoğunun dışişleri bakanı düzeyinde katılım gösterdiği ve KKTC'nin de "Kıbrıs Türk Devleti" adıyla gözlemci üye olarak yer aldığı İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Özersay da aile fotoğrafında yer aldı.

Ulusal ve uluslararası çatışmalar sonucunda yerinden edilmiş insanların barınma ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi gibi konuların da ele alındığı, Myanmar’da etnik temizliğe maruz kalan Rohingya müslümanlarına acil yardımın tartışıldığı 45. Dışişleri Bakanları Konseyi, yarın tamamlanacak.

Özersay ve heyeti, toplantının tamamlanmasının ardından yarın ülkeye dönmek üzere yola çıkacak.