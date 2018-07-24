Özersay Atina yakınlarındaki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Atina yakınlarında çıkan orman yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özersay mesajında şöyle dedi:

“Yakından takip ettiğim yangının ortaya çıkardığı hasarın yanı sıra, maalesef birçok kişinin de yangında yaşamlarını yitirdiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Öncelikle yangında hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına, Yunan devleti ve halkına en içten üzüntülerimi ve taziyelerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum.”

