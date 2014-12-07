Özersay: “2015 Cumhrbaşkanlığı Seçimleri Kıbrıs Türk Siyasi Yaşamı Bakımından Bir Kırılma Noktası Olacak”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk siyasi yaşamı açısından kırılma noktası olacağını savundu.

Özersay’ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Mehmetçik, Büyükkonuk, Yedikonuk ve Tatlısu’yu ziyaret eden Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda yetkilerini nasıl kullanarak hangi sorunlara çözüm üreteceğini anlattı.

Vatandaşlar tarafından dile getirilen sorunları da dinleyen Özersay, “2015 Cumhurbaşkanlığı seçimleri Kıbrıs Türk siyasi yaşamı bakımından bir kırılma noktası olacak” dedi.

Özersay, son yapılan genel seçimde Meclis’te temsil edilen milletvekillerinin bir bölümünün seçilemediğini, vatandaşın kendi partisinin işaret ettiklerinden ziyade ülke yararına gördüğü isimleri seçmeye yöneldiğini kaydetti.

“Kısmen değiştirdik ama belli ki yeterli olmadı. O zaman çok daha köklü bir değişimi yapıp yeni bir yönetim anlayışını hep birlikte kuracağız” diyen Özersay, şunları söyledi:

“Ancak erken genel seçimde halk olarak yaptığımız değişiklik yeterli olmamış olmalı ki Meclis hala zaman zaman toplanamıyor, vekillerin bir kısmı işçiye yapılan artışın kat kat fazlasını kendi maaşına yapmaktan çekinmiyor ve kendilerini seçenlerin iradesine rağmen bir partiden diğerine transfer olmakta bir sakınca görmüyorlar. Tüm bunlar bize, gerek erken genel seçimde gerekse belediye seçimlerinde verdiğimiz mesajın siyasiler tarafından yeterince anlaşılmadığını, bir başka ifadeyle yaptığımız değişimin yeterli olmadığını gösteriyor. O zaman çok daha köklü bir değişimi yaparak, üstelik de buna devletin başı konumundaki Cumhurbaşkanlığı makamından başlayarak bu ülkede hak ettiğimiz yönetimi kurmalıyız.”

Kudret Özersay, halkın siyasi parti yönetimlerine olan güvensizliğinden dolayı yerel seçimlerde belediye başkan adaylarının seçimlere bağımsız katıldığını, seçimlere bağımsız katılma eğiliminin Cumhurbaşkanlığı seçiminde de görülebildiğini ifade etti.

Özersay ziyaretlerinde, Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesi durumunda kamuda partizanlığın ve adam kayırmanın olmaması, gençlerin yaşadığı sıkıntıların çözülmesi, çevre sorunlarının bütüncül şekilde ele alınması ve yargıda yaşanan sıkıntıların aşılması yönündeki düşüncelerini anlattı.

Cumhurbaşkanı makamının üçlü kararnamede taraflardan biri olduğuna işaret eden Özersay, kamudaki israfın önüne geçmek için artık müşavir yaratılmasına bir son verilmesi gerektiğini, kendisinin Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda bu ve benzeri israf yaratan uygulamalara müsaade etmeyeceğini vurguladı.