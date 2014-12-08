Özelleştirme Yasası Çerçevesinde Devlette Görevlendirilen Personelle İlgili Başbakanlıkta Toplantı Yapıldı

BAŞBAKANLIK AÇIKLAMASI: “KAMU-SEN VE HAVA-SEN ÇEKİLDİ, GÖRÜŞMELER KTAMS İLE DEVAM EDECEK”

Başbakanlık, Özelleştirme Yasası kapsamında devlette görevlendirilen personelin haklarına ilişkin olarak bugün Başbakanlıkta sendikalarla yapılan toplantı sonucunda, Kamu-Sen ve Hava-Sen temsilcileri toplantıdan çekildiğini açıkladı.

Başbakanlık açıklamasına göre, KTAMS ise masada kaldı ve daha önce yazılı verdiği önerileri görüşmek istedi.Yapılan görüşmeler sonucunda bir sonraki toplantının, 16 Aralık Salı günü yapılmasına karar verildi.

Açıklamaya göre, Başbakanlık Müsteşarı Alpay Avşaroğlu sendikalara iki öneri sundu ve görüşmelerin devam etmesini istedi.Toplantıya devam eden KTAMS ise kendi görüşlerini sundu ve bunlarla ilgili teknik çalışma yapılarak, sonuçlandırılmasını talep etti.

Bu çerçevede maaş düzenlemeleri, izin hakları, kademe ilerlemeleri ve diğer özlük haklarıyla ilgili çalışmalar devam edecek.

Başbakanlık Müsteşarı Alpay Avşaroğlu'nun toplantıda getirdiği öneriler şöyle:

“1-Özelleştirme Yasası tahtında devlette görevlendirilen personelin maaş konusunda yaşadığı sıkıntılar, sadece özelleştirme kapsamındaki personele yönelik olmayıp, 2011 yılı itibariyle kamuda istihdam edilen tüm çalışanlar için sıkıntı yaratmakta olup, devlette iki farklı barem tablosu uygulanmasından kaynaklanmaktadır. bu nedenle, uygulanmakta olan iki farklı barem tablosu arasındaki farkın, süreç içerisinde yapılacak iyileştirmeler ile ortadan kaldırılması için 2015 yılında ve gelecek yıllarda maaşlarda düzenlemeler yapılacaktır.

2-Özelleştirme Yasası tahtında, devlette görevlendirilen personelin izin hakları ile ilgili düzenlemeler, yeni Kamu Görevlileri Yasası’na bağlı olarak düzenlenecek.”