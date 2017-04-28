Özel İlgi Turizmine Yönelik Tanıtım Faaliyetlerine Devam

TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI “ENGİNAR HASADI” ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

ATAOĞLU: “TURİSTLERİMİZ ÜLKEMİZDEN UNUTAMAYACAKLARI ANILARLA AYRILIYORLAR”

Lefkoşa, 28 Nisan 17 : Turizm ve Çevre Bakanlığı, özel ilgi turizmine yönelik tanıtım faaliyetleri kapsamında “Enginar Hasadı” etkinliği düzenledi

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi’nce Güzelyurt’ta organize edilen etkinlikte, turistlere enginar hasadı konusunda bilgiler verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, geçen hafta “Her Turiste Bir Fidan” etkinliği düzenleyen Turizm ve Çevre Bakanlığı, tur operatörlerinden turizm ürünlerinin zenginleştirilmesine yönelik talep çerçevesinde başlattığı hasat turizmine yenilerini ekledi.

Avrupa’nın farklı ülkelerinden adaya gelen kafilelere portakal hasadı yapılan bahçeler gezdirilerek, ağaçtan portakal toplama tecrübesi yaşatıldı.

Enginar hasadının ardından önümüzdeki günlerde Yeşilırmak’ta “Çilek Hasadı” etkinliği düzenlenecek.

“TURİSTLERİMİZ ÜLKEMİZDEN UNUTAMAYACAKLARI ANILARLA AYRILIYORLAR”

Konu ile ilgili açıklama yapan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turistlere alternatif etkinlikler sunmak ve ülkedeki çeşitliliği anlatmak maksadıyla bu tür organizasyonlara devam edeceklerini ifade etti.

Turizm ürünlerini çeşitlendirerek, alternatif etkinlikler yaptıklarını anlatan Ataoğlu “Ülkemizi daha nitelikli turistlerin tercih etmesi ve Kuzey Kıbrıs’a geldiklerinde ülkenin dört bir yanında harcama yapmaları için çeşitli ürünlerimizi tanıtıyoruz. Amacımız turistlerimize yaşamadıkları tecrübeleri yaşatmaktır. Memnuniyetle ifade etmeliyim ki bu tür etkinliklere katılan turistlerimiz ülkemizden unutamayacakları anılarla ayrılıyorlar” dedi.

“ÜLKE TANITIMINA BÜYÜK KATKI”

Ataoğlu, etkinlik gerçekleştirilen bölgelerin turizm potansiyelinin keşfedilmesi açısından da fırsat olduğunu belirterek, turistler tarafından ülkelerinde anlatılacak tecrübelerin ülkenin tanıtılmasına büyük katkı yapacağını vurguladı.

Ülkeye turist akışını sağlamak maksadıyla değerlendirilebilecek her noktayı vitrine çıkarmak için sürekli fikirler ürettiklerini ifade eden Ataoğlu, enginar etkinliğinde turistleri mutlu etmek için gönüllü olarak çalışan bölge halkı ile Akçay köy muhtarına teşekkür etti.

“ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ TURİSTİK ZENGİNLİĞİ İNSANIMIZDIR”

Bir sonraki etkinliğin, Yeşilırmak’ta turistlere “Çilek Hasadı” olacağını söyleyen Ataoğlu ülkenin her bölgesinde bir zenginlik olduğunu ve bu çeşitliliği yabancı turistlere göstermek için bu faaliyetleri arttırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Ülke insanının turistlere gösterdiği yakın ilginin turistleri memnun ettiğini de ifade eden Ataoğlu “Ülkemizin en önemli turistik zenginliği insanımızın kendisidir” dedi.

(AK/FEZ) FOTOĞRAFLI