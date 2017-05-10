Özel Gereksinimli Gençlerden Saner’e Ziyaret…

Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren İrfan Nadir Rehabilitasyon Merkezi, Girne 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi ve Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi'nden özel gereksinimli gençler, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner’i ziyaret etti.

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 : Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren İrfan Nadir Rehabilitasyon Merkezi, Girne 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi ve Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi'nden özel gereksinimli gençler, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner’i ziyaret etti.

Çalışma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Saner, engelli bireylerin sosyal yaşama ve çalışma yaşamına daha çok katılımlarını sağlamak için bakanlık olarak çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

“ENGELLİLERİN İSTİHDAM SORUNLARINI ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ”

KKTC genelinde bulunan 3 adet 18 yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezinin kapasitesini geliştirmek için adımlar attıklarını ifade eden Saner, engelli bireylerin çalışma yaşamına daha yoğun katılımlarını sağlamak adına da istihdam sorunlarını çözmeye çalıştıklarını söyledi.

“ENGELLİ YAŞAM EVLERİ PROJESİ”

18 yaş üstü engellilerin yatılı olarak kalabilecekleri “Engelli Yaşam Evleri” Projesinin 1. etabının Temmuz ayında tamamlanacağını, 2. etabına geçilmesi için de 2017 yılında bütçe ayrıldığını kaydeden Saner, Karpaz bölgesine de 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezi binası yapımı için proje çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

“ENGELLİ MİNİBÜSLERİ HAZIR”

Saner, ayrıca engelli gençlerin ulaşımında kullanılmak üzere iki engelli minibüsü alımı yapıldığını ve en kısa sürede hizmete gireceğini belirtti.

“ENGELLİLERİ HER ZAMAN HATIRLAMAMIZ GEREKİR”

Özel gereksinimli bireyleri bakanlıkta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Saner, “Onları sadece Engelliler Haftası’nda değil her zaman hatırlamamız gerekir” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Söz konusu 3 merkezin sorumluları da bakanlığın yapacağı çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, sorunların aşılmasına önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

(RU/GÜL) FOTOĞRAFLI-ENGELLİLER HAFTASI PROGRAMI EKTEDİR